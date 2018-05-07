В Ізраїлі археологи виявили руїни, які можуть бути зниклим містом Царя Давида

Археологи в Ізраїлі імовірно виявили град царя Давида – деякі вчені вважають, що це руїни зниклого міста Еглона, згаданого в Євангелії від Іісуса Навина 15:39.

Руїни відкриті під час розкопок на ділянці поблизу Єрусалима, повідомляє "Седмиця" з посиланням на christiantoday і christianpost.

Давнє поселення було знайдено завдяки діяльності землерийок – біля їх нір хтось помітив викид так званого давнього «культурного шару» із золою, що і дозволило обґрунтувати необхідність розкопок.

Радіовуглецевим методом вдалося встановити, що руїни датуються приблизно 1000 роком до нашої ери, що збігається із часом царювання Давида. Вважають, що це руїни міста Еглона, жителі якого, згідно з Біблійним переказом, боролися проти ізраїльтян у союзі п'яти царів-амореїв, а в іншому місці вони згадуються як одне з племен юдейських.

Професор Авраам Фауст з університету імені Бар-Ілана, директор робіт на ділянці, вказує, що ця знахідка підтверджує надійність Біблії як історичного джерела.

«Ми, звичайно, поки не виявили ніяких артефактів з написами «Цар Давид» або «Цар Соломон», але знайшли ознаки різких суспільних трансформацій, які переживав цей регіон у той час, – зазначив професор Фауст в інтерв'ю виданню Israel Breaking News. – Усі відомості вказують на те, що джерело таких трансформацій слід шукати в тутешніх нагір'ях. Прямих вказівок на царя Давида археологічний матеріал поки що не дає, але є безліч непрямих відомостей. Більше того, місцеві зміни синхронні із змінами більш великого, регіонального порядку, і всі вони беруть початок у цьому нагір'ї, і всі вони за часом збігаються з приблизним періодом царювання Давида і входження цього регіону до його царства».

«Наше головне відкриття, мабуть, це саме зв'язок знайдених свідоцтв із нагірним царством, і також встановлення періоду цих змін, – підкреслює професор Фауст. – Навіть якщо припустити, що не було ніякого царя Давида, все ж наші відомості свідчать про існування якогось царя нагірної області – неважливо, як його звали – у царювання якого весь цей регіон був підпорядкований і увійшов до нагірного царства».