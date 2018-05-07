Губернатор Айови заборонила аборти з моменту, як у дитини починає прослуховуватися серцебиття

Губернаторка штату Айова Кім Рейнолдз в п’ятницю підписала «Закон про серцебиття плоду», що забороняє лікарям проводити аборт після того, як було встановлене серцебиття дитини.

Цей закон вимагає від кожної жінки, яка хоче зробити аборт, пройти УЗ-обстеження, щоб визначити чи плід вже має серцебиття (зазвичай, його можна відслідкувати вже на 6 тижні вагітності). У законі передбачено певні винятки: для жінок, що завагітніли в наслідок зґвалтування чи інцесту, аномалії плоду або коли лікар встановив, що життя жінки перебуває під загрозою, повідомляє "Католицький оглядач".

Цей закон також забороняє набуття, надавання, перевезення чи використання решток плоду на території штату Айова. Дана заборона не стосуватиметься зразків для встановлення медичних діагнозів, судово-медичних розслідувань та донації частин плоду, отриманих внаслідок викидня чи завмирання плоду, для медичних досліджень.

Раніше у цьому штаті аборти дозволялись до терміну 20 тижнів вагітності. За поточний закон у Палаті представників Айови проголосували 51 «за» і 46 «проти», а Сенат штату проголосував 27 «за» і 19 «проти».

Цей закон отримав широке незадоволення та багатьох противників.

Губернаторка штату заявила, що вважає «неморальним зупиняти невинне дитяче серце, що б’ється», а також «жахливим продавати частини тіла людського плоду».

Як інформує CNA, швидше за все закон будуть опротестовувати в суді, і навряд чи він вступить в дію без погодження Верховного Суду.