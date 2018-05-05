На могилі композитора Сергія Рахманінова синодальний хор відслужив панахиду і виконав заповіт

У суботу, 28 квітня, митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон разом із членами Архієрейського Синоду РПЦЗ відслужив біля могили композитора, піаніста і диригента Сергія Рахманінова панахиду, приурочену до 75-річчя з дня його смерті.

Під час панахиди, що відбулася на кладовищі в американському штаті Нью-Йорк, священнослужителі разом із Синодальним хором і віруючими проспівали уривок з твору Рахманінова "Всенічне бдіння", таким чином вперше виконавши останню волю композитора. Про це повідомляє Східно-Американська єпархія РПЦЗ.

"Незадовго до своєї кончини Сергій Васильович заповідав виконати на відспівуванні фрагмент із "Всенощної" – піснеспів "Ныне отпущаеши", але цього ніколи не було зроблено. І ось сьогодні, 75 років потому, його бажання було виконане у присутності митрополита, кількох архієреїв, у настільки урочистій обстановці", - розповів регент хору Петро Фекула, з ініціативи якого й відбулася панахида.

Піаніст і композитор Микола Шидловський, який взяв участь у церемонії, наголосив, що Рахманінов "був великою особистістю – глибоко віруючою людиною, відданим своїй країні до кінця своїх днів".

Зі свого боку, митрополит Іларіон, звертаючись до присутніх, підкреслив, що "у ці радісні Пасхальні дні ми зібралися разом вшанувати пам'ять великого російського музиканта Рахманінова, який нас тут таким чином об'єднав".

"Всенічне бдіння" – остання робота, написана Рахманиновим у Росії, під час Першої світової війни, у 1915 році. Вперше воно було виконано Синодальним хором у березні того ж року і відразу отримало велике визнання. Протягом першого місяця Синодальний хор виступав із цим твором чотири рази, і кожного разу по його закінченні слухачі аплодували, незважаючи на те, що це заборонено під час виконання духовної музики. "Всенічне Бдіння" згодом стало невід'ємною частиною церковного життя православних, а піснеспів "Ныне отпущаеши" вважався улюбленим фрагментом самого композитора.

Рахманінов залишив Росію у 1918 році. Помер композитор 28 березня 1943 року в своєму будинку в Беверлі-Хіллз, шт. Каліфорнія, де жив останні роки. Похований музикант на російському кладовищі Кенсико шт. в Нью-Йорк у цинковій труні, оскільки планувалося, що згодом він може бути перепохований у Росії.