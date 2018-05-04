У Франції судять мусульманина за погрозу підірвати католицький собор

У Французькому місті Шалон-сюр-Сон 37-річний чоловік на ім’я Ахмед був доставлений до суду за звинуваченням у загрозі підриву собору ручною гранатою.

Як повідомляє "Глобал Аналітик" з посиланням на "Info Chalon", у суботу, перебуваючи в стані сп’яніння, він увірвався до місцевого собору Сент-Вінсент і вигукнув: «Тут треба читати Коран!». Тоді він повідомив, що має гранату та підірве церкву.

Ахмед давно відомий французьким правоохоронним органам, він має 27 кримінальних епізодів, включаючи 3 випадки загрози смертю та 7 крадіжок.

Отець Тьєррі де Марсак, який очолює римсько-католицьку парафію Сент-Вінсент, сказав, що під час нападу відвідувачі собору залишалися спокійними, але сам він тоді пригадав жорстоке вбивство отця Жака Хамеля, який був забитий радикальними ісламськими терористами в 2016 році.

Суд повідомив, що Ахмед живе зі своєю матір’ю у департаменті Луара та супроводжував її в день інциденту в Шалон-сюр-Сон.

Напади на церкви у Франції протягом останнього часу стають все більш поширеними. Наприклад, у березні двоє молодих жінок були заарештовані після намагання підпалу в департаменті Морбіан.