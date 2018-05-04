Уряд США засудив напад на церкву та мечеть в Африці

Білий дім засуджує напад на церкву в ЦАР і мечеть в Нігерії, повідомила прес-секретар президента США Сара Сандерс.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми нападами на громадські центри, включаючи напад на християнську церкву в районі Фатіма в місті Бангі й напад, скоєний у відповідь на членів мусульманської спільноти. Ми закликаємо офіційні особи Центральноафриканської республіки забезпечити безпеку всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання", – заявила Сандерс.

"США категорично засуджують зухвалі терористичні напади у вівторок на мечеть у Мубі в Нігерії. Ці напади, метою яких свідомо були обрані люди в місці молитви, нагадують про моральне розкладання тих, хто здійснює масові вбивства проти невинних людей", – додала Сандерс.

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Нігерії Мохаммаду Бухарі цього тижня заявив, що США працюють з Нігерією над проблемою насильства на ґрунті релігійної ворожнечі.