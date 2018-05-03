Сьогодні сороковий день від дня пожежі в торговому центрі Кемерово
10:36, 03 травня 2018Світ
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Пожежа в ТЦ "Зимова Вишня", 25 березня / sputnik-ossetia.ru
Сьогодні, на сороковий день трагедії в Кемерово, у всіх храмах РПЦ будуть звершуватися панахиди.
Про це вчора, 2 травня, повідомив на своїй сторінці на Фейсбук прес-секретар Патріарха Кирила ієрей Олександр Волков.
"Летимо в Кемерово, завтра сороковий день трагедії. У всіх храмах, звичайно, будуть служити панахиди. Патріарх відслужить панахиду на місці трагедії", - написав ієрей Олександр Волков.
*Трагедія в Кемерово відбулася 25 березня. Тоді в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" загинули 60 осіб, серед них багато дітей.
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