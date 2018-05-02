У Лондоні клінінгова компанія знайшла мощі святого Климента

На складі британської компанії з очищення відходів «Enviro Waste» знайшли капсулу, у якій, якщо вірити напису, міститься частина кістки священномученика Климента, Папи Римського.

Реліквія в золотому медальйоні з сургучевою печаткою потрапила до фірми минулого року після звичайного прибирання відходів у центрі Лондона, повідомляє "Фома в Україні".

Співробітники компанії не відразу зрозуміли цінність знахідки.

«Ми часто стикаємося із деякими дивними і прекрасними речами на очищеннях, але ми безумовно не очікували знайти фрагмент кістки святого, - сказав власник «Enviro Waste» Джеймс Рубін. - Ми розуміємо, що це важлива частина історії і прагнемо знайти більш підходяще місце для її подальшого місця зберігання, тому ми просимо допомоги у представників громадськості».

На думку «Times», частина мощей святого могла потрапити до Лондона з Франції після Французької революції, коли багато церковних святинь були або знищені, або виставлялися на продаж.

Нагадаємо, що священномученик Климент шанується в усьому християнському світі. Учень апостола Петра, він був третім Римським єпископом (92-101 рр.) і мученицьки закінчив своє життя на засланні у Херсонесі Таврійському на території сучасного Криму.

Мощі святого були знайдені близько 861 р. рівноапостольними Кирилом і Мефодієм. З того часу частинки мощів священномученика розійшлися по всьому світу. Так, глава святого Климента знаходиться у Ближніх Печерах Києво-Печерської лаври.