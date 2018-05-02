Парламент Канади вимагає вибачень від Папи Римського за погане ставлення Церкви до корінних народів у ХХ столітті

Канадський парламент більшістю голосів підтримав звернення до Папи Римського з закликом приїхати в Канаду й особисто попросити вибачення за погане ставлення Церкви до корінних народів у минулому столітті.

За це рішення проголосувало 269 депутатів при мінімально необхідних 169, проти виступило всього 10 законодавців, повідомляє "Кореспондент".

Звернення також закликає Святий престол поважати "моральні зобов'язання" Угоди про індіанські школи-інтернати від 2006 року. Цією угодою церква пообіцяла зібрати 25 млн дол. на допомогу учням цих навчальних закладів, проте досі не виконала цього.

Також депутати закликали Ватикан оприлюднити всі наявні документи про діяльність індійських шкіл-інтернатів у Канаді.

Раніше, в березні, Папа Франциск офіційно відмовився вибачатися за попередні помилки Церкви щодо корінних народів Канади.