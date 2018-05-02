До 800-річчя з дня народження святого Олександра Невського створюють туристичні маршрути

До святкування 800-річчя святого благовірного князя Олександра Невського, яке буде відзначатися у 2021 році, затверджена велика програма, у якій беруть участь регіони, які пов'язані з життєвим і духовним подвигом святого, і серед них особливе місце належить Санкт-Петербургу.

Одне з пріоритетних напрямків підготовки – створення історико-культурних туристичних маршрутів, присвячених життю та подвигу святого Олександра Невського, повідомляє "Монастирський вісник".

Комітет з розвитку туризму Санкт-Петербурга розглянув кілька екскурсійних маршрутів, які були б цікаві для дітей і дорослих. Перший маршрут «Олександр Невський – Небесний покровитель Санкт-Петербурга» знайомить з основними місцями Петербурга, що мають відношення до святого князя. Це Олександро-Невська лавра – духовний центр Православ'я і унікальний культурно-історичний і архітектурний комплекс.

Олександро-Невська лавра організовувала курси підготовки при своєму Паломницькому центрі і ліцензувала частину екскурсоводів для проведення екскурсій монастирем. Крім цього, Лавра надає для роботи з організованими туристичними групами власних гідів.

Намісник Свято-Троїцької Олександро-Невської лаври єпископ Кронштадтський Назарій запропонував включити у туристичні маршрути в якості подієвого заходу міське і церковне свято – день перенесення мощей святого благовірного князя Олександра Невського і хресний хід Невським проспектом, який щорічно проходить 12 вересня.

«Ми б хотіли, щоб наша участь у цьому ювілеї була помітною. Необхідно налагодити дієву співпрацю з іншими місцями, пов'язаними з ім'ям святого князя Олександра Невського: його батьківщиною Переславлем-Залеським, Новгородом і Псковом, де він княжив. Важливо також звернути увагу на маловідомі об'єкти недалеко від Петербурга. Майбутній ювілей – чудова можливість і привід згадати про те, що князь Олександр Невський заклав основи нашої єдності», - зазначив єпископ Назарій.