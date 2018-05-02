Більше 20 людей загинуло при нападі смертників на мечеть у Нігерії

01:16, 02 травня 2018
Світ
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/ reuters.com

У поліції повідомили, що смертників було двоє. За даними правоохоронців, перший вибух пролунав усередині мечеті, а другий – на подвір’ї, коли парафіяни покинули будівлю, повідомляє "Радіо Свобода". 

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад. Раніше подібні атаки здійснювало ісламське екстремістське угруповання «Боко Харам». З 2009 року унаслідок їхньої діяльності на північному сході Нігерії і в сусідніх регіонах загинули щонайменше 20 тисяч людей.

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