Більше 20 людей загинуло при нападі смертників на мечеть у Нігерії

Щонайменше 24 людини загинули унаслідок нападу смертників на мечеть у місті Мубі на північному сході Нігерії у вівторок, 1 травня.

У поліції повідомили, що смертників було двоє. За даними правоохоронців, перший вибух пролунав усередині мечеті, а другий – на подвір’ї, коли парафіяни покинули будівлю, повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад. Раніше подібні атаки здійснювало ісламське екстремістське угруповання «Боко Харам». З 2009 року унаслідок їхньої діяльності на північному сході Нігерії і в сусідніх регіонах загинули щонайменше 20 тисяч людей.