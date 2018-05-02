Більше 20 людей загинуло при нападі смертників на мечеть у Нігерії
01:16, 02 травня 2018Світ
1647 0
Перший вибух пролунав усередині мечеті, другий – на подвір’ї / reuters.com
Щонайменше 24 людини загинули унаслідок нападу смертників на мечеть у місті Мубі на північному сході Нігерії у вівторок, 1 травня.
У поліції повідомили, що смертників було двоє. За даними правоохоронців, перший вибух пролунав усередині мечеті, а другий – на подвір’ї, коли парафіяни покинули будівлю, повідомляє "Радіо Свобода".
Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад. Раніше подібні атаки здійснювало ісламське екстремістське угруповання «Боко Харам». З 2009 року унаслідок їхньої діяльності на північному сході Нігерії і в сусідніх регіонах загинули щонайменше 20 тисяч людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter