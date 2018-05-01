Не менш дев'яти осіб загинули при нападі на церкву в Центральній Африці

Щонайменше дев'ять осіб загинули при збройному нападі на церкву Нотр-Дам-де-Фатіма у столиці Центральноафриканської республіки (ЦАР) Бангі.

За словами очевидців, інцидент стався під час ранкової служби. Група невідомих з вогнепальною зброєю і гранатами напала на людей у церкві. Десятки людей постраждали. Про це пише агентство Reuters з посиланням на медиків.

Цього ж дня у місті Мубі на північному сході Нігерії сталася серія вибухів біля мечеті. У результаті загинули 20 людей, десятки постраждали.