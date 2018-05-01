Добровольці роздали 6 тисяч кіп у парках Берліна

У парках Берліна у неділю, 29 квітня, 70 добровольців роздали близько 6 000 кіп.

Акція під назвою «Тримай голову високо» була організована трьома друзями-неєвреями після нападу на молодого чоловіка у кіпі в Берліні, повідомляє Jewish.ru.

Спочатку планувалося влаштувати акцію і в інших парках, але поліція рекомендувала утриматися від роздачі кіп у районах Кройцберг і Нойкейлн з переважно арабським населенням.

Нагадаємо, що минулого тижня понад 2000 людей взяли участь в акції «Надягнути кіпу» в Берліні та інших німецьких містах на знак протесту проти антисемітизму.

Акція у Німеччині стала реакцією на інцидент, що стався тижнем раніше у Берліні. Тоді молодий чоловік у кіпі був атакований на вулиці групою із трьох молодих чоловіків, які говорили арабською. Відеозапис інциденту був викладений у соцмережі і отримав великий розголос. Потерпілий, 21-річний Адам Армуш, розповів журналістам, що виріс в арабській родині в Ізраїлі і надягнув кіпу, щоб перевірити, наскільки безпечно ходити Берліном, одягненим як єврей. Один з молодих людей, які його атакували, 19-річний біженець із Сирії, сам здався поліції.