У Копенгагені археологи виявили церкву, якій близько тисячі років
17:27, 01 травня 2018Світ
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Виявлена найстаріша в Копенгагені церква / m.minval.az
У лютому археологи знайшли поховання віком до 1000 років, нещодавно поруч виявили кам'яну основу.
Ймовірно, це була церква, повідомляє Minval.az з посиланням на ScienceNordic.
Ця знахідка важлива, бо вона відсуває дату заснування Копенгагена далі вглиб століть. Якщо в ранньому середньовіччі в поселенні була церква, то це було вже велике, добре обжите місто. Розкопки проводилися під автобусною зупинкою на центральній площі, в середні віки вона була церковним двором з похованнями.
Історичні книги описують Копенгаген XI століття як невелике рибальське село, яке почала свій розвиток лише в XII столітті, коли ця територія була дарована єпископу Абсалону, який збудував тут свій замок. Але виявлена церква спростовує ці припущення і доводить, що Копенгаген був великим містом задовго до Абсалона.
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