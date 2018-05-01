У Копенгагені археологи виявили церкву, якій близько тисячі років

У лютому археологи знайшли поховання віком до 1000 років, нещодавно поруч виявили кам'яну основу.

Ймовірно, це була церква, повідомляє Minval.az з посиланням на ScienceNordic.

Ця знахідка важлива, бо вона відсуває дату заснування Копенгагена далі вглиб століть. Якщо в ранньому середньовіччі в поселенні була церква, то це було вже велике, добре обжите місто. Розкопки проводилися під автобусною зупинкою на центральній площі, в середні віки вона була церковним двором з похованнями.

Історичні книги описують Копенгаген XI століття як невелике рибальське село, яке почала свій розвиток лише в XII столітті, коли ця територія була дарована єпископу Абсалону, який збудував тут свій замок. Але виявлена церква спростовує ці припущення і доводить, що Копенгаген був великим містом задовго до Абсалона.