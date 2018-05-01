Папа Римський у скорботі після смерті дитини, якій відключили дихання за рішенням суду

«Мене глибоко вразила смерть маленького Альфі. Сьогодні я особливо молюся про його батьків; нехай прийме його Бог Отець у Свої ніжні обійми», - пише Папа Франциск у соціальній мережі «Твіттер» після звістки про смерть англійської дитини.

Дитина страждала від невідомого нейродегенератівного захворювання і знаходилася у комі у ліверпульській лікарні, де лікарі - «заради блага самого малюка» - були готові відключити від системи життєзабезпечення. Батьки хотіли перевести дитину у ватиканську лікарню «Бамбіно Джезу», однак можливість переїзду в Італію була відхилена як англійськими лікарями, так і суддями, повідомляє "Радіо Ватикану".

Святіший Отець активно брав участь в історії Альфі: зустрічався з його батьком Томасом, неодноразово виступав перед віруючими на площі Святого Петра, висловлювався у соціальних мережах. Єпископ Риму хотів тим самим «знову твердо заявити, що єдиним паном життя - від її початку до природного кінця - є Бог. Наш обов'язок - зробити все, щоб зберегти життя».

Єпископ Риму просив керівників лікарні «Бамбіно Джезу» зробити все можливе для прийому дитини, якщо б влада Великобританії дозволила йому виїхати в Італію, і ця передова медична структура була готова за свій рахунок допомогти Альфі. Її науковий директор Бруно Даллапиккола заявив: «Ми не пропонуємо чудес або неіснуючих ліків проти прогресуючої дегенеративною хвороби», але, безумовно, надали б всі види професійного медичного догляду. Випадок Альфі не був терапевтичною наполегливістю, мова йшла про супровід пацієнта до його природної долі.

Зі свого боку, керівник ватиканської лікарні Маріелла Энок зазначила: «Ця історія вчить нас необхідності справжнього, міцного союзу між наукою, лікарнею, установами та сім'ями. Я твердо переконана, що католицька медицина повинна заново відкрити в собі здатність допомагати людям у таких серйозних ситуаціях. Ми не можемо тільки повторювати дії інших, але зобов'язані робити те, що вважаємо правильним».

Нагадаємо, дитина перебувала в комі з грудня 2016 року. Лікарі діагностували у нього важке неврологічне захворювання і серйозне пошкодження мозку, але не змогли виявити причину хвороби. 1,5 року дитина лежала в ліверпульському дитячому госпіталі» Алдер Хей», передає Daily Mail.

Медкомісія прийшла до висновку, що його мозок неможливо відновити. Верховний суд Лондона постановив, що дитину потрібно відключити від апарату штучного дихання. Європейський суд з прав людини, до якого звернулися Еванс і Джеймс, залишив це рішення в силі.

Конфлікт батьків з лікарями привернув увагу широкої громадськості, коли батьки Альфі подали позов до суду, оскаржуючи рішення консиліуму про відключення дитини від систем життєзабезпечення.

Незважаючи на прохання Папи Римського Франциска, Білого дому і великої кількості людей, які співчували Альфі, 23 квітня його відключили від системи життєзабезпечення.

Дитині вдалося почати дихати самостійно. Вона прожила ще п'ять днів.

«Мій гладіатор опустив свій щит і отримав свої крила о 2 години 30 хвилин ранку. Ми вбиті горем», — написав Том Еванс у соцмережах.