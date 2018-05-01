Президент Албанії: ми намагалися кілька десятиліть жити без віри в Господа, але це був провал

"Ми намагалися кілька десятиліть жити без віри в Господа, але це був провал".

Про це 30 квітня сказав Президент Республіки Албанія Ілір Мета під час зустрічі з Патріархом Кирилом, повідомляє patriarchia.ru.

У бесіді, яка пройшла в резиденції глави держави в Тирані, прийняв участь Блаженніший Архієпископ Тиранський і всієї Албанії Анастасій.

«Я хочу запевнити, що наша країна й надалі буде зразком гармонійного співіснування релігійних громад, бо це вирішальний фактор у збереженні миру як у нас в регіоні, так і по всій планеті», – підкреслив Президент Албанії.

Ілір Мета згадав про важливу роль Предстоятеля Албанської Православної Церкви в забезпеченні мирного існування релігійних громад у країні, а також спільну працю керівників релігійних громад у цьому напрямку.

«Віра має величезне значення для будівництва миру та стабільності в країні. Для нас безсумнівна незамінна роль релігійних громад і їх лідерів в Албанії. Одним з подарунків, які дав нам Господь, став Архієпископ Анастасій, який [...] виконав неймовірну роботу для відродження Албанської Православної Церкви», – сказав Президент Албанії.

Предстоятель РПЦ також відзначив роль Блаженнішого Архієпископа Анастасія зі збереження міжрелігійного порозуміння і співпраці в країні, і додав:

«Дуже багаті країни нам кажуть: живіть як ми, і все буде добре, ви досягнете мети. Я кричу у весь голос на весь світ: нічого не вийде, якщо людство відмовиться від Бога», – сказав, зокрема, Патріарх Кирил.