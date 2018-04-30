В Оксфорді відбулася конференція, присвячена історії єресі

В Оксфордському університеті відбувся дводенний науковий форум під назвою «Заборонені ідеї Середньовіччя».

Він присвячений феномену «єресі», його історії та змісту в контексті Західного Християнства в період Середніх віків, повідомляє "Седмиця" з посиланням на організаторів форуму.

Одну з основних цілей конференції її організатори бачили в тому, щоб обговорити проблематику, пов'язану з проявами «єресі» і «єретичних поглядів» у контексті середньовічної схоластики. Це передбачає нові підходи і нетрадиційне трактування феномену «єресь», що виходить за рамки його догматичного і канонічного визначень.

З питань впливу і ролі схоластики в єретичних рухах були представлені наступні доповіді: «Між народною єрессю і академічною помилкою»; «Визначення єресі у творах Ісидора Севільського»; «Схоласти і Аристотель: випадок академічної єресі?»; ""Помилка" або "єресь": критичний погляд на Альберта Великого і його оточення", та інші.

У прес-релізі конференції зазначається, що «історики єресі, як правило, зосереджені на популярних рухах, таких, наприклад, як катари, у той час як випадки єретичного ухилення окремих схоластів розглядаються поза феномену єресі, просто як якийсь прояв приватної богословської думки, і не більше».

Учасники представили у своїх повідомленнях новий погляд на середньовічне розуміння єресі і використання терміна поза рамками канонічного права, звернули увагу на роль як академічних, так і стихійних чинників на зародження, розвиток та поширення тих або інших неортодоксальних поглядів та духовних практик у Західній Європі періоду Середньовіччя.

Багато учасників не обійшли увагою і традиційної теми відносин офіційної церковної влади до єресей, даючи цим темам нову інтерпретацію з урахуванням ролі схоластичних суперечок і народних релігійних рухів.