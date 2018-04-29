Викрадена мозаїка VI століття через 40 років повернута Кіпрській Церкві

Рідкісний пам'ятник церковного мистецтва повернувся на Кіпр через чотири десятиліття після свого зникнення.

Мозаїка із зображенням святого апостола Андрія Первозванного, датована VI століттям, була вкрадена із розграбованої церкви на півночі Кіпру в 1970-х роках, повідомляє "Седмиця".

Архієпископ Кіпрський Хризостом II, який оголосив про цю радісну для православних кіпріотів новину, заявив, що винятковий художній рівень і рідкість мозаїки роблять її символом «вкраденої спадщини» Кіпру.

Повернута на Кіпр мозаїка - рідкісний приклад пам'яток візантійського церковного мистецтва, які пережили період іконоборства, коли у VIII - IX століттях багато православних ікон, фресок і мозаїк були знищені єретиками.

Ця мозаїка була однією з тих, які були викрадені із церкви Богоматері «Канакарія» у Літрангомі після розділу острова у 1974 році.

Турецький арт-дилер Айдин Дікмен був заарештований у 1998 році за продаж цієї мозаїки і інших творів із церкви Канакарія та інших розграбованих православних храмів Північного Кіпру.

На цей час більшість мозаїк із церкви Канакарія були репатрійовані на Кіпр, за винятком образу святого Луки.

У 2014 році мистецтвознавець Марія Пафіті, кіпріотка, що проживає в Лондоні, виявила мозаїку св. Андрія після того, як арт-дилер попросив його перевірити походження об'єкта. Коли торговцю повідомили, що мозаїка належала Кіпрській Православній Церкві, він погодився на її повернення, але за умови, щоб його витрати були покриті.

Марія Пафіті отримала допомогу від двох кіпрських бізнесменів Ройса Поядзіса та Андреаса Піттаса, які подбали про фінансування репатріації мозаїки, яка обійшлася їм у 50 тисяч євро.

Три людини, які брали участь у поверненні візантійського шедевра на Кіпр, - Марія Пафіті, Ройс Поядзіс і Андреас Піттас отримали 23 квітня медаль Святого Павла, найвищу нагороду Кіпрської Православної Церкви, з рук Архієпископа Хризостома. У церемонії нагородження взяв участь президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс.