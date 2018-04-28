У США відбудеться фестиваль христинского кіно і музики

Щорічний Міжнародний фестиваль християнських фільмів і музики відбудеться у місті Орландо штату Флорида 1-5 травня.

Це вже шостий за рахунком фестиваль. Його популярність швидко зростає, оскільки дає творцям християнських кінематографічних творів прекрасну можливість для спілкування, проби і відточування свого кіномистецтва і пошуку розповсюджувачів для своїх фільмів, які відстоюють християнські та сімейні цінності, повідомляє "Седмиця".

Девід Хониг і Сюзан Кремптон, організатори фестивалю, повідомили, що кількість учасників зросла з 50 у перший рік до 10 тисяч у цьому році.

Фестивальна програма цього року збагатилася ще й конкурсом кінематографічної музики.

«У цьому році ми вирішили додати до подій фестивалю і конкурс на кращу музику для кінофільмів, щоб дослідити шляхи єднання і злиття музики і кіно, – сказала Кремптон. – Адже жоден кінофільм не обходиться без музики».

Фестиваль відкриється 1 травня з особливого святкового концерту рок-групи Newsboys, номінованої на премію «Греммі» і GMA Dove Award.

За чотири робочих дні фестивалю – з 2 по 5 травня – члени журі та глядачі подивляться на його майданчиках сотні нових фільмів – від коротких студентських робіт до серйозних широкоекранних художніх і документальних кінострічок. Завершиться фестиваль церемонією нагородження переможців, яку, за словами Кремптон, можна вже по праву вважати «Християнським Оскаром».

Цього року на фестиваль подано понад 400 творів, і з них вже відібрано 12 номінантів на нагороду за кращу картину. За словами Хонига, організатори не вимагають, щоб фільм був неодмінно і обов'язково християнським, але фестиваль усіляко заохочує твори, що славлять доброчесний спосіб життя, і в тому числі традиційні сімейні цінності.