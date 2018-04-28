Поліція знайшла украдене серце святого-покровителя Дубліна

Серце покровителя Дубліна св. Лоуренса О'Тула було знайдено поліцією через шість років після того, як воно було вкрадено із собору в місті.

Реліквія – серце святого Лоуренса була викрадена з Кафедрального Собору Христа у 2012 році, повідомляє "Седмиця".

Воно не має фінансової цінності, але є "безцінним скарбом" для церкви, сказав настоятель собору, преподобний Дермот Данн.

Крадіжка реліквії, яка зберігалася у дерев'яному футлярі у формі серця у невеликій залізній клітці, ініціювала шестирічне поліцейське розслідування.

Реліквія була представлена архієпископу Дубліна Майклу Джексону в четвер увечері помічником комісара поліції Петом Ліхі.

Церковний хор провів концерт, щоб відзначити повернення серця, величезні натовпи ірландців збиралися у черзі, щоб побачити його і вознести молитви подяки. Архієпископ Джексон подякував тим, хто допоміг повернути серце і назвав його повернення радісним моментом для всіх жителів міста.

Повернення серця "принесло велику радість народу Дубліна", - сказав він.

"Для тих з нас, хто пов'язаний із життям єпархій, це знову висуває на перший план тісні відносини між Глендалоу і Дубліном, відносинам яких понад 800 років. Св.Лоуренс покинув монастир Глендалоу, настоятелем якого він був, щоб стати архієпископом Дубліна, тим самим зміцнюючи відносини, які тривають досі."

Ліхі похвалив офіцерів, які "пам'ятали про цю справу і тримали в голові розслідування всі ці роки". Ніяких арештів не проводилося. Повідомляється, що тепер у соборі буде влаштована каплиця св. Лоуренса, спочилого у 1180 році.