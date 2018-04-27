Прінстонський університет у США скоригував сесію під Рамадан

Один з найстаріших і найбільш престижних дослідницьких університетів в США, Прінстонський університет, цього року дозволив студентам-мусульманам складати іспити за графіком, що враховує особливості Рамадану.

Початок Рамадану в США очікується 16 травня, і цього ж дня починаються іспити в Прінстоні, повідомляє "Седмиця" з посиланням на The Daily Princetonian.

Через те, що Рамадан за часом збігається із сесією, адміністрація Прінстонського університету вирішила перенести вечірню здачу іспитів на ранок, щоб мусульмани не складали іспити на голодний шлунок. Як відомо, мусульмани у Рамадан утримуються від їжі і пиття у світлий час доби.

«В університету давня політика, створювати умови для релігійної практики у рамках здорового глузду і виходячи з можливостей», – прокоментував координатор університету у справах студентів-мусульман Сухайб Султан. У багатьох американських вузах існують подібні координатори, які просувають інтереси студентів-мусульман у адміністрації і вирішують питання, пов'язані з релігійною практикою.