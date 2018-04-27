У Ватикані проходить міжнародна конференція, присвячена останнім науковим відкриттям у медицині

З 26 по 28 квітня у ватиканському Новому Залі Синоду проходить IV міжнародна конференція, присвячена останнім науковим відкриттям в області медицини і насамперед глобальним потребам пацієнта.

Тема форуму - «Єдині в лікуванні. Глобальна ініціатива в області охорони здоров'я: як наука, техніка, медицина 21 століття впливають на культуру і суспільство», повідомляє "Радіо Ватикану".

На відкритті конференції, що проходить під егідою ватиканських і міжнародних організацій, виступив президент Папської ради з культури кардинал Джанфранко Равазі; за словами єрарха, «не від усіх хвороб можна вилікуватися, але все можна лікувати. Ось чому важливо завжди звертати увагу на пацієнта, який є не тільки біологічною проблемою».

Протягом трьох днів учасники форуму - вчені, лікарі, пацієнти, експерти з етики, урядовці і представники релігійних конфесій - обговорять прогреси технології, глобальні потреби пацієнтів і поширення знань, що поліпшують здоров'я людей, попереджаючи хвороби і захищаючи навколишнє середовище.

У перший день робіт було порушено широке коло питань: від сили молитви зцілення до сучасної «епідемії самотності»; від генетичних тестів, що загрожує наслідками для здоров'я, до важливості ретельного і селективного режиму харчування.