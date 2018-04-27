Під час реставрації дзвіниці Новоспаського монастиря знайшли закладну табличку XVIII століття

Під час реставрації дзвіниці московського Новоспаського монастиря фахівці знайшли табличку, закладену в основу церкви преподобного Сергія Радонезького в середині XVIII століття.

Ця церква знаходилася на другому ярусі дзвіниці, зведеної за проектом архітектора Івана Жеребцова у 1759-1785 роках, повідомляє "Фома".

"Її спорудили над святими воротами монастиря - у самій середині східної частини стіни. В основі дзвіниці - проїзні ворота, другий її ярус займає церква на честь Сергія Радонезького, табличку, про закладення якої якраз і знайшли фахівці. На третьому і четвертому ярусах кріплять дзвони", - розповів про дзвіницю голова Департаменту культурної спадщини Москви Олексій Ємельянов.

Знахідка являє собою пам'ятну дошку з написом церковнослов'янською мовою. Такі таблички зазвичай розміщували на місці заснування храму в ході освячення закладного каменя.

За словами Олексія Ємельянова, фахівці знали, що і в даному випадку повинна була бути табличка, правда, її вважали втраченою.

Зараз філологи працюють над розшифровкою пам'ятного напису та переведенням його на сучасну російську мову. Їм вже вдалося розшифрувати більшу частину тексту.