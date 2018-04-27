У США сатаністи подали в суд на штат за встановлення християнського пам'ятника

Сатанинська церква США подала в суд на штат Арканзас, стверджуючи, що пам'ятник Десяти Заповідей, який нещодавно був встановлений на Капітолій штату, є неконституційним і дискримінаційним.

Як повідомляють "Вести", насправді це не новий пам'ятник, а лише реконструкція першого, який був розбитий у ДТП рік тому. Відтворений пам'ятник встановили у минулий четвер, однак його установці передував скандал.

Раніше сатанинська церква запропонувала встановити там свій пам'ятник - 10-футову статую Бафомета. Такий пам'ятник вони назвали символом релігійного плюралізму. Але ця ініціатива була заблокована законом, що забороняє Капітолійська комісія з мистецтва і земель розглядати проект установки статуї доти, поки вона не буде схвалена законодавчим органом.

Тому зараз церква сатаністів стверджує, що "відмова від їх монумента встановлює неконституційні релігійні уподобання з боку держави". "Як тільки інші зацікавлені сторони подадуть свої позови, оскаржуючи конституційність пам'ятника "Десять заповідей", ми утворимо єдиний фронт", - заявив представник і співзасновник Сатанинської церкви Люсьєн Грівз.

І такий союз проти християнського пам'ятника цілком може скластися. Відзначається, що індуїсти, атеїсти та вегани також цікавилися можливістю установки свого пам'ятника після схвалення законодавчої влади пам'ятника Десяти заповідей.

Більш того, сатаністам США не звикати до судових позовів і виграшів у них. Лише цього року в Міссурі вони, наприклад, успішно оскаржили в суді закон з боротьби з абортами, ґрунтуючись на праві релігійних свобод, прописаних в конституції США.