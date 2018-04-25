У Єгипті археологи виявили стародавнє святилище бога Озіріса - Птаха, яке відносять до 25-ї, так званої Ефіопської династії, тобто VII-VIII століття до н.е.

Святилище знайшли під час розкопок у Карнакському храмі поблизу Луксора на півдні країни. Про знахідку повідомили у неділю, 22 квітня, в Міністерстві з охорони стародавніх пам'яток Египту, передає "Deutsche Welle".

Святилище розташоване на південь від Храму Амона-Ра, тоді як попередні знахідки археологів виявлені на схід та північ від нього. Серед знайдених артефактів також колекція глиняного посуду, нижня частина сидячої статуї і кам'яна панель, де зображений жертовний стіл із бараном та гускою.

Також на розкопках Храму в Ком-Омбо біля Асуана знайшли погруддя римського імператора Марка Аврелія. Бюст "унікальний", позаяк скульптури цього правителя Стародавнього Риму надзвичайно рідкісні в Єгипті.