У Пакистані померла молода християнка, яку підпалили за відмову перейти в іслам

Молода християнка померла в пакистанському Лахорі після того, як її облили бензином і підпалили. Жорстокий злочин скоїв місцевий мусульманин, який добивався, щоб дівчина вийшла за нього заміж і перейшла в іслам.

Як повідомляє "Благовіст-Інфо", 25-річна Асма Якуб працювала перукарем в Лахорі. Її брат Набіль дружив із 30-річним мусульманином Ризваном Гуджаром, який часто заходив до них у гості та кілька місяців тому захотів, щоб Асма стала його дружиною, перейшовши при цьому з християнства в іслам. Дівчина відповіла відмовою на обидві пропозиції.

10 квітня Асма, коли робила зачіски жінкам, які зібралися на весілля, в приміщення увірвався Різван: він облив дівчину бензином, підпалив її і втік. Дівчина отримала опіки 90% тіла і була терміново госпіталізована. Однак медицина виявилася безсилою: 22 квітня Асма померла.

Різван Гуджар був заарештований у день нападу.

"Вбивство дівчини – вже п'ятий напад на представницю меншин за кілька останніх місяців", - заявила представниця комісії "Справедливість і мир" при пакистанській конференції католицьких єпископів Айла Гіль. Вона закликала владу країни забезпечити права немусульман і рішуче боротися зі зростанням нетерпимості в ісламській республіці.