У Баварії Кабмін розпорядився встановити хрести на муніципальні будівлі

На будівлях баварського державного управління будуть встановлені хрести.

Як повідомляє «УНІАН-Релігії» з посиланням на німецький сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung, прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер 24 квітня на засіданні Кабінету міністрів у Мюнхені, заявив про те, що на вході всіх баварських службових будівель у майбутньому має висіти хрест.

«Хрест є фундаментальним символом нашої баварської ідентичності та способу життя», - зазначено в заяві.

Це означає, що хрести на будівлях державних органах влади мають підкреслити культурний характер країни, елементарні цінності, такі як благодійність, людська гідність і терпимість.

У своєму рішенні Кабмін вніс необхідні зміни в нову постанову, і з 1 червня хрест має висіти на вході в кожну офіційну будівлю Баварії. Хрест як вираження історичного та культурного характеру Баварії, повинен бути чітко помітний як видима прихильність до основних цінностей правового та соціального порядку в Баварії та Німеччині, таке діяння не є порушенням закону про нейтралітет.

Також на сайті повідомляється, що у вівторок після засідання Маркус Седер повісив хрест над входом до Баварської державної канцелярії.

Закон набуде чинності з 1 червня. У заяві йдеться, що муніципалітетам, округам і районам рекомендується діяти відповідно.

Переклад з німецької «УНІАН-Релігії».