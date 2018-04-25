У США 13 вантажівок стали під мостом, щоб врятувати чоловіка від самогубства
14:19, 25 квітня 2018Світ
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13 вантажівок стали під мостом в Детройті, щоб врятувати чоловіка від суїциду / fox2detroit.com
Поліція штату Мічиган (США) організувала унікальний спосіб порятунку людини від самогубства, попросивши допомоги у водіїв великовантажних автомобілів.
Як повідомляє "Фома" з посиланням на "Fox 2" у Детройті чоловік збирався зістрибнути з моста. Поліцейські попросили водіїв 13 вантажівок поставити машини під мостом так, щоб якщо чоловік зістрибне, то висота його падіння була б мінімальною.
Спеціально для організації незвичайного способу порятунку поліцейські перекрили трасу для інших машин по двох смугах.
У результаті декількох годин переговорів чоловік пішов з мосту. Його доставили в одну з місцевих лікарень для оцінки його стану.
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