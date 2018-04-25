Американський чоловічий журнал "GQ" включив Біблію до списку книг, які не потрібно читати

Журнал "GQ" включив Біблію до списку переоцінених книг, які не потрібно читати.

Список знаменитих, але таких, що не варті читання книг, для журналу склали кілька «ненудних» письменників, повідомляє "ПравМир".

У нього потрапили «Володар кілець» Джона Рональда Толкіна, «Бійня номер п'ять» Курта Воннегута, «Над прірвою у житі» та «Френні і Зуї» Джерома Селінджера, «Старий і море» та «Прощавай, зброя!» Ернеста Хемінгуея.

Біблія у цій добірці іде на 12 місці з коментарями американського поета і прозаїка Джессі Болла, якого критики вважають одним з кращих молодих романістів.

«Святе Письмо дуже високо цінують люди, які, по ідеї, повинні жити за заповітами книги - але насправді її навіть не читали. Ті ж, хто читав, знають, що в ній є хороші шматки, але в цілому це далеко не найдосконаліше творіння рук людських. У ній багато повторів, протиріч, повчань, дурниць, а часом і злих умислів», - коментує Біблію Джессі Болл.

Замість Біблії письменник пропонує прочитати роман угорсько-швейцарської письменниці Аготи Крістоф «Товстий зошит», що розповідає про життя двох братів під час Другої світової війни.

Добірка "GQ" обурила священнослужителів і звичайних християн. В інтернеті з'явилися численні повідомлення, у яких люди висловлювали своє обурення статтею, відзначали низький рівень культурного розвитку її укладачів і писали про те, що цей рейтинг у черговий раз демонструє нелюбов лібералів до християнства.