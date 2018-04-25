У Нігерії бойовики напали на церкву: загинуло 16 осіб
11:41, 25 квітня 2018Світ
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У регіоні постійно відбуваються збройні сутички / euronews.com
У Нігерії озброєні бойовики здійснили напад на церкву, внаслідок чого загинули 16 осіб.
У регіоні постійно відбуваються збройні сутички, повідомляє "ТСН" з посиланням на Reuters.
Зазначається, що напад здійснили представники напівкочових угруповань під час проведення молитовних заходів у церкві. Спікер поліції штату Бенуе підтвердив, що жертв атаки дійсно 16. Він також зазначив, що серед загиблих - двоє священників.
У цьому регіоні часто відбуваються сутички між осілими нігерійцями, котрі займаються землеробством, і кочовими угрупованнями. І ті, й інші періодично вчиняють рейди на ворогів. Кочівники найчастіше сповідують іслам, а осілі - християнство.
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