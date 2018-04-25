У Німеччині 13 тисяч туристів відвідали 250 абатств у рамках програми "Дні відкритих монастирів"

У загальнонаціональній програмі "День відкритих монастирів" було показано 250 абатств і релігійних закладів з усіх областей Німеччини, деякі з яких є закритими для публіки.

Ознайомитися з життям монастирів змогли на вихідних близько тридцяти тисяч людей, повідомляє "Седмиця".

Багато з них скористалися нагодою здійснити екскурсію монастирськими садами з відвідуванням богослужіння і просто для споглядання, а також можливістю поспілкуватися з представниками чернечих орденів у ході конференції німецьких орденів. Організаторам було приємно побачити великий інтерес, проявлений до способу життя ченців і черниць.

"День відкритих монастирів" відбувся вдруге. Керівники заходу хотіли показати різноманіття релігійного життя, як заявив голова Верховної ради німецьких католицьких громад, "Ми часто помічаємо, що відвідувачі наших монастирів змінюють своє уявлення про життя у монастирях після візиту", - сказав абат монастирів премонстрантського католицького ордену в Баварії.

На єпископській конференції уповноважений з релігійних громад єпископ Фелікс Генн пояснив, що релігійні люди та їх спільноти створюють у багатьох церковних парафіях місця особливої духовності. Акція вперше була проведена у 2014 році. Тоді в ній брало участь близько 300 монастирів і монастирських конвентів.