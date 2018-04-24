У Польщі 30-метрова статуя Христа почала роздавати інтернет

У Польщі в місті Свебодзіні одна з найвідоміших польських статуй Іісус Христос висотою понад 30 метрів почала роздавати інтернет.

На статуї виявили десятки передавачів інтернет-сигналу, які заховані у 3-метровому вінці 33-метрової статуї Христа-Царя. Про це повідомляє WP.finanse.

Як стверджують журналісти сайту Fakt, встановлення передавачів інтернет-сигналу на пам'ятнику було ідеєю парафіяльного священика.

Наявність передавачів перевірили і зафіксували за допомогою апарата.

Це виявив один із співробітників місцевого інтернет-провайдера. Представники компанії пояснюють, що все робиться на законних підставах. Однак деталі договору були в таємниці.

Прихід, який стежить за пам'ятником, не коментує це питання.