У Польщі 30-метрова статуя Христа почала роздавати інтернет
18:23, 24 квітня 2018Світ
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На статуї виявили десятки передавачів інтернет-сигналу / finanse.wp.pl
У Польщі в місті Свебодзіні одна з найвідоміших польських статуй Іісус Христос висотою понад 30 метрів почала роздавати інтернет.
На статуї виявили десятки передавачів інтернет-сигналу, які заховані у 3-метровому вінці 33-метрової статуї Христа-Царя. Про це повідомляє WP.finanse.
Як стверджують журналісти сайту Fakt, встановлення передавачів інтернет-сигналу на пам'ятнику було ідеєю парафіяльного священика.
Наявність передавачів перевірили і зафіксували за допомогою апарата.
Це виявив один із співробітників місцевого інтернет-провайдера. Представники компанії пояснюють, що все робиться на законних підставах. Однак деталі договору були в таємниці.
Прихід, який стежить за пам'ятником, не коментує це питання.
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