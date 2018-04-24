У Парижі відкриється інтерактивна виставка, присвячена ролі козацтва у період революції 1917 року

Третя Міжнародна науково-практична конференція «Революційні події в Росії і доля козацтва» выдбудеться у Парижі 22-23 травня.

Учасникам форуму розкажуть про роль козацтва в політичному житті Росії в період революційних подій початку XX століття та громадянської війни, повідомляє patriarchia.ru.

У заході візьмуть участь представники сучасних козацьких товариств і асоціацій і нащадки козаків, громадські та політичні діячі, діячі науки, культури, освіти, а також представники органів державної влади та ЗМІ, учні освітніх козацьких організацій з Росії, Франції та країн зарубіжжя.

У рамках дводенної програми у кафедральному соборі на честь Пресвятої Трійці (Корсунська єпархія) буде звершена Божественна літургія, також заплановані пам'ятні заходи, зокрема, покладання квітів та вінків до Пам'ятника солдатам і офіцерам експедиційного корпусу.

У рамках експозиції на 30 планшетах будуть демонструватися супровідні тексти та анотації російською та французькою мовами.

"Створення специфічної драматургії, залучення нестандартних художньо-образотворчих засобів з використанням матеріалів унікальних документальних джерел робить експозиційний дизайн самостійним художнім жанром", - повідомляють організатори.

Особливу увагу організаторами виставки приділено історії імператора Миколи II і його сім'ї. В експозицію увійшли архівні документи, фотографії, плакати з фондів провідних федеральних архівів і музеїв Росії. Ці матеріали являють собою значний пласт джерел, що розкривають роль козацтва в історії Росії початку XX століття. Частина виставкових експонатів нададуть Музей лейб-гвардії козачого Його Величності полку (Курбевуа, Франція) і приватні колекціонери з Франції і Монако.

Конференція выдбудеться у Російському духовно-культурному православному центрі.