В Ізраїлі виходить нова Біблія з метою «об'єднання іудеїв і християн», з підкресленням особливої ролі землі Ізраїльської і її приналежності євреям.

Нова Біблія з ізраїльської атрибутикою і порядковими коментарями рабинів і теологів виходить на честь 70-річчя утворення держави Ізраїль, повідомляє "Седмиця" з посиланням на religionnews.

Це «перша в світі "Біблія", яка робить особливий акцент на землі Ізраїлю, народі Ізраїлю і унікальному зв'язку стародавнього народу та його землі», – йдеться в анотації організації Israel365, що випустила книгу.

Свою місію організація Israel365 бачить у тому, щоб вести просвітницьку діяльність серед християн задля кращого розуміння Біблійного значення землі ізраїльської і глибинного зв'язку єврейського народу з цією землею.

Ізраїльська Біблія наводить текст 24 книг, що складають «Танах» – прийнята в івриті назва єврейського Священного писання і акронім назв трьох збірок священних текстів в іудаїзмі.

Коментарі до видання «Ізраїльської Біблії», написані ортодоксальними рабинами, теологами і вченими, пов'язують давню історію єврейського народу з короткою історією сучасного Ізраїлю.

Незважаючи на те, що Ізраїльська Біблія створювалася з розрахунку на неіудейського читача, рабин Тулі Вейц, редактор видання підкреслює, що ні в самій книзі, ні в коментарях до неї «немає нічого, що може здатися сумнівним іудейському читачеві». Він також висловлює сподівання, що Ізраїльська Біблія, вихід якої очікується в червні, допоможе зміцнити взаєморозуміння між християнами та юдеями.

«Протягом двох тисяч років Біблія була головним яблуком розбрату, джерелом розбіжностей між іудеями і християнами, – зазначив Вейц. – Я сподіваюся, що ця наша Ізраїльська Біблія стане сполучною ланкою для двох великих релігій і для наших народів».