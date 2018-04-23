Четверо паломників і один місцевий житель загинули під Меккою

У Саудівській Аравії в результаті великої дорожньо-транспортної події загинули п'ятеро людей, у тому числі один місцевий житель і четверо громадян Великобританії.

Як з посиланням на видання Independent повідомляє Islam-today, трагедія сталася неподалік від священного міста Мекка, куди британські мусульмани прибули для здійснення Умри.

ДТП сталася на трасі біля села Аль-Халас, у 50 кілометрах від Мекки. Автобус, що перевозив паломників, зіткнувся з бензовозом. У результаті загинули двоє чоловіків і дві жінки, які знаходилися в автобусі, а також водій бензовозу.

Усього в автобусі, що їхав з Мекки у Медіни, перебували 18 людей. Усі вони постраждали, є серед постраждалих і маленька дитина.