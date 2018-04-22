У Кембриджі провели наукову конференцію, присвячену Реформації

У Вестмінстерському коледжі Кембриджського університету відбулася наукова конференція «Реформація і Реформатство».

Це вже 25-ий за рахунком науковий форум, організований товариством. Цього року він був приурочений до 400-річного ювілею Дортрехтського Синоду, одного з найбільш значущих у європейській історії зборів протестантських теологів. Про це повідомляє "Седмиця" з посиланням на сайт Товариства дослідників Реформації.

Основним предметом обговорення на конференції став як сам Дортрехтський Синод, так і загальний історичний контекст епохи Реформації, і особливо - шляхи формування реформатської традиції у перші два століття після її зародження.

Основними спікерами дослідницького форуму стали відомі теологи і фахівці з історії та віровчення Реформатства: професор історії Реформатського богослов'я Джей Е. А. Доусон (Единбурзький університет), професор церковної історії Брюс Гордон (Вища Єльська теологічна школа) доктор теології Стефан Хемптон (Кембриджський університет), доцент декан факультету теології і релігієзнавства Університету Глазго Скотт Сперлок.

Основна частина доповідей та дискусійних панелей була присвячена теологічному, еклесіологічному, соціальному та політичному аспектам реформатського руху. Зокрема, у ряді доповідей освячувалися нові проблеми вивчення письмової спадщини засновників різних течій Реформатства – Ульріха Цвингі, Жана Кальвіна, Генріха Буллінгера, а також інших богословів.

Також розбиралися і обговорювалися історичні проблеми і нові підходи у вивченні процесів розповсюдження Реформатства у Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, Франції, Англії, Шотландії, Польщі, Литви, Трансільванії, Угорщини, ПАР і Австралії.

Кілька доповідей було присвячено впливу Реформатства на інші християнські традиції, конфліктів між Реформатством і Лютеранином, а також шляхам і подіям, що ознаменували примирливі тенденції в історії цих двох основних напрямків епохи Реформації.