У голландській церкві зіграли на дзвонах мелодії померлого діджея

16:12, 22 квітня 2018
Світ
4059 0
Діджей помер 20 квітня/ esquire.ru

У діджея кілька років були проблеми зі здоров'ям, через це він перестав виступати, повідомляє Еsquire.

Дзвонарем у соборі служить уродженка Польщі Мальгоша Фібіх. Минулого року Фібіх також вшанувала пам'ять вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона, а роком раніше — Девіда Боуї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter