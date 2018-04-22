У голландській церкві зіграли на дзвонах мелодії померлого діджея
16:12, 22 квітня 2018Світ
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Діджей Avicii помер 20 квітня / esquire.ru
У Домському соборі голландського міста Утрехт на дзвонах зіграли уривки з трьох пісень діджей Avicii, який помер 20 квітня.
У діджея кілька років були проблеми зі здоров'ям, через це він перестав виступати, повідомляє Еsquire.
Дзвонарем у соборі служить уродженка Польщі Мальгоша Фібіх. Минулого року Фібіх також вшанувала пам'ять вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона, а роком раніше — Девіда Боуї.
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