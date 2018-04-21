Мусульманці не дали громадянства Франції за відмову потиснути руку чоловікові

Влада Франції відмовила мусульманці з Алжиру у видачі громадянства після того, як жінка, очевидно, з релігійних причин, відмовилася потиснути руку чоловікові.

Цей випадок стався на офіційній церемонії видачі паспорта – влада вже була готова надати їй громадянство, оскільки вона була заміжня за французом, повідомляє Islam-today.

Жінка ж відмовилася потискати руку генеральному секретарю префектури та іншим держслужбовцям, що влада розцінила як «нездатність інтегруватися у французьке суспільство».

Як зазначає видання LegiFrance, громадянство Франції видається бажаючим тільки після закінчення церемонії натуралізації, на якій іноземець повинен показати повагу до національних, у даному випадку, до європейських цінностей.