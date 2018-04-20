Домський собор Талліна переданий лютеранському приходу

Таллінський Домський собор на цьому тижні був переданий євангелічно-лютеранському приходу.

Договір про безоплатну передачу приходу Святої Діви Марії Естонської євангелічно-лютеранської Церкви ділянки нерухомості з розташованим на ній епископальным Домським собором був підписаний 19 квітня. Про це повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на прес-службу мерії столиці Естонії.

Підписуючи договір з боку міста, мер Талліна Тааві Аас порадів успішному завершенню тривалого процесу і нагадав, що в реєстрі проти назви собору стоїть дата його першої реєстрації – 1229 рік.

"Адже мова йде про одну із перлин Талліна, про безцінний історичний пам'ятник, дорогий і близький не тільки членам приходу цього храму. Він слугує однією з візитних карток нашого міста. Я від усієї душі бажаю, щоб мрія приходу про реставрацію собору збулася якнайшвидше, і місто залишиться надійним партнером", – сказав мер Аас.