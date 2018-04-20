Африканський священик-католик заарештований за вбивство чоловіка-альбіноса

Католицький священик Томас Мухоша був заарештований в Малаві у зв'язку з вбивством альбіноса.

Під арештом знаходяться також співробітник поліції і лікар районної лікарні Мачинга, повідомляє "Седмиця".

Тіло 22-річного Макдональда Масамбуки було виявлено 1 квітня.

Єпископ Зомби Джордж Десмонд Тамбала був шокований арештом священика.

"Католицька єпархія Зомби відчула глибокий шок і ганьбу, дізнавшись про звинувачення на адресу отця Томаса Мухоши, священика нашої єпархії і про передбачуваний зв'язок його з вбивством альбіноса Макдональда Масамбуки", - сказав він.

"Останнім часом від імені єпархії ми змушені виступати проти викрадення та вбивства людей із альбінізмом. З великим смутком ми дізналися про ці звинувачення на адресу священика нашої єпархії", - сказав єпископ.

Президент Малаві Пітер Мутаріка заявив, що уряд домігся прогресу в припинення нападів на альбіносів. "Громадськість повинна бути впевнена, що уряд буде серйозно займатися такою справою, як викрадення і вбивство Масамбуки, щоб гарантувати, що всі підозрювані у цій справі, незалежно від їх соціального статусу, будуть швидко притягнуті до відповідальності", - сказав він.

Тим не менше, 22 людини з альбінізмом були вбиті в країні з 2014 року і дев'ять були викрадені цього року, повідомляє місцева Nyasa Times.

Переслідування людей, які страждають альбінізмом, є характерною рисою країн району великих озер Африки. Хоча це рідкісне захворювання, найбільше африканське населення альбіносів знаходиться в Танзанії, де діти із цим захворюванням часто небажані і стають жертвами дітовбивств. Спостерігається зростання вбивств людей з альбінізмом у Танзанії та в Малаві. Наслідком стало введення серйозних покарань за торгівлю частинами людських тіл.