У Кремлі заявили про неможливість підтримати створення ЄПЦ

16:27, 19 квітня 2018
Світ
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Фото: turbina.ru

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН. 

«Ви знаєте позицію Руської Православної Церкви, Цатріарха всієї Русі з цього питання. І звичайно, скажімо так, якісь дії, спрямовані на розкол церкви, навряд чи можуть підтримуватися і навряд чи можуть вітатися», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії Православній церкві в Україні й просять парламент підтримати це звернення.

Сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православної церкви в Україні.

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