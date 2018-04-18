У Грузії на межі розпаду та зникнення знаходяться історичні богослужбові книги

У селі Бурнашет (південна Грузія), у давній вірменській церкві Сурб Матевос, зберігаються 5 історичних книг/підшивок, значно пошкоджених тлінням.

Про це повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на Jnews.ge.

За словами місцевих жителів, це священні книги, які їх предки принесли з собою на початку минулого століття, під час міграції із Західної Вірменії, відійшла до Туреччини.

Серед раритетів – Лекціонарії, один з них майже повністю зберігся, інші знаходяться на межі загибелі. Зміст Лекціонарія: тексти зі Старого і Нового Завітів, за якими слідують відповідні псалми і шаракани (співи), додані дещо пізніше.

Книги не захищені від природніх опадів. Журналісти б'ють на сполох: церковні раритети незабаром можуть бути втрачені для майбутніх поколінь.