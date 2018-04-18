У Казахстані презентували інтерактивну карту сакральних місць

У Казахстані презентували так звану інтерактивну карту сакральних місць.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на слова керівника центру «Сакральний Казахстан» Беріка Абдигалиули, увійшли в неї більше 600 об'єктів, у тому числі 185 сакральних об'єктів загальнонаціонального значення і 463 – локального.

«Начебто все просто. Сакральні місця у всіх на вустах, з давніх часів люди їдуть туди молитися, просити здоров'я, дітей. Насправді не все так легко. У нас були якісь карти по областях, але не було єдиної. Краєзнавці, суспільствознавці, історики, географи на місцях провели велику роботу з визначення цих місць, а ми вже зробили експертизу та систематизували всі ці об'єкти у єдину республіканську карту», - зазначив Абдигалиули.

Ознайомитися з картою можна тут.