У китайському Харбіні після реставрації відкрито православний храм

Православна церква знову відкрилася в суботу Світлої седмиці, 14 квітня, у Харбіні провінції Хейлунцзян у північно-східному Китаї, приблизно в 600 кілометрах від російського кордону.

Для святкування православного Різдва у січні цього року віруючі запозичили на час приміщення прилеглої католицької церкви. Але в суботу Світлої седмиці близько 100 осіб зібралися на богослужіння в церкву Покрови Пресвятої Богородиці, щоб відсвяткувати тут Великдень вперше після закриття храму на ремонт у 2014 році, повідомляє "Седмиця".

Священик Ю Ші провів більше чотирьох годин у відремонтованому храмі, очолюючи богослужіння. Ю Ші є першим православним священиком у Китаї, висвяченим протягом останніх 60 років. Він був висвячений у 2015 році після закінчення курсу духовної семінарії у Санкт-Петербурзі.

«Ю Ші був уповноважений Державною адміністрацією у справах релігій і визнаний Руською Православною Церквою», - сказав Чжан Байчун, професор Пекінського університету і фахівець з православної релігії.

Незважаючи на те, що Православ'я не входить до числа п'яти основних китайських релігій (буддизм, католицизм, даосизм, іслам і протестантизм), з питанням про Православну Церкву у Китаї немає принципових проблем, сказав Чжан Байчун. За його словами, «є ще деякі невеликі проблеми, які необхідно вирішити, такі як рукоположення священиків, відправка духовенства на навчання в Росію і проведення православних зібрань у деяких містах».

Сьогодні у Китаї в цілому налічується близько 15 000 православних християн.