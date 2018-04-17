У новому аеропорту Сімферополя відкрилися молитовні кімнати для православних і мусульман

У новому терміналі сімферопольського аеропорту, який прийняв перших пасажирів напередодні, відкрилися молитовні кімнати для православних і мусульман.

Як повідомили у ДУМ Криму, молитовне приміщення для мусульман розділене на зони для жінок і чоловіків. Тут є все необхідне для здійснення намазу, у тому числі килимки, чотки і примірник Священного Корану, повідомляє Islam-today.

Крім того, поруч з молитовною кімнатою обладнане місце для обмивання. «Мусульмани, які подорожують авіатранспортом, зможуть здійснювати всі релігійні обряди», - зазначила помічник муфтія Криму Раїма Гафарова.

Повідомляється, що поряд з мусульманською молитовною кімнатою також свої двері відкрила молитовна кімната для християн.