Монахиня ордена кларетинок из Бердянска лично знакома с Папой Римским

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После отречения от папского престола Бенедикта XVI, 13 марта конклав кардиналов избрал новым 266‑м Папой Римским Хорхе Марио Бергольо, взявшего имя Франциск. Это первый в истории Папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет Папа не из Европы.

Монашка ордена кларетинок сестра Луиса

Сестра Луиса, в настоящее время работающая в «Каритас-Спес-Бердянск», в эти дни часто принимает гостей. Всем хочется поговорить с человеком, который лично знаком с новым Папой Римским. Сестре Луисе довелось трудиться вместе с Хорхе Марио Бергольо, когда он не был еще даже епископом. Своими воспоминаниями монашка поделилась с журналистами «Бердянских ведомостей».

Более восьми лет монашка ордена сестер кларетинок сестра Луиса связывает свою жизнь с Бердянском. Не живя здесь постоянно, монашка, тем не менее каждый год по несколько раз приезжает в Бердянск. По национальности Луиса испанка, более 16 лет она проработала в Аргентине, недалеко от Буэнос-Айреса, в городке Сан-Мигеле, где и познакомилась впервые с будущим Папой Римским.

— У меня остались об этом человеке только хорошие воспоминания, — говорит сестра Луиса, — он всегда показывал себя как чрезвычайно добрый человек. Я считаю, что Папа Франциск — это надежда не только для католиков, но и для всего мира.

В Сан-Мигеле сестра трудилась в школе и детском доме, и будущий Папа Римский часто приезжал к детям. Сестра Луиса встречалась с Хорхе Марио Бергольо, когда он был ректором семинарии святого Иосифа и работал в костеле Святого Иосифа. Франциск всегда посещал бедные районы, выслушивал бедняков и помогал им, чем мог. И будучи уже епископом, священник не переставал уделять внимание бедным и нуждающимся.

— Главные качества нового Папы, — рассказывает сестра Луиса, — это то, что он очень простой человек, никогда не остается равнодушным, когда видит чужую беду. Он очень скромный, но и совершенно открытый перед людьми.

По мнению сестры Луисы, разговоры о том, что некоторые действия Папы похожи на показуху, совершенно не имеют под собой почвы.

— Я знаю этого человека, — уверяет монашка, — и могу без колебаний сказать, что все, что он делает, он делает искренне.

Ксендз Здислав Зайонц также уверен, что назначение нового Папы принесет только положительные перемены.

— Этот человек пришел из народа, — говорит отец Здислав, — он служил простым священником, он хорошо знает проблемы людей и церкви.

По мнению отца Здислава, уже одно только имя Франциск многое говорит о том, что Папа собирается делать. Ведь Святой Франциск Ассизский принес церкви перемены, он известен и почитаем, как один из самых любимых святых.

С такими настроениями бердянские римо-католики готовятся к Пасхе. В это воскресенье, 24 марта, католики отметят Вербное воскресенье, после которого начнется Страстная неделя. В Страстной Четверг, 28 марта, в 19.00, в костеле пройдет служба, на которой священник по традиции совершит омовение ног двенадцати мужчинам. В пятницу, в 18.00, пройдет служба Страстной Пятницы, в субботу, в 12.00 — адорация у гроба Господня, и в 21.00 начнется Пасхальное богослужение, в воскресенье, в 9.00, возле католического костела пройдет крестный ход.

На следующей неделе после Пасхи, 2 апреля, состоится еще одно важное событие для бердянских римо-католиков — в костел привезут мощи Папы Римского Иоанна Павла II, которые будут отныне храниться в Бердянске.

Вслед за этим событием в костеле и «Каритас-Спес-Бердянск» будут провожать сестер кларетинок, которые восемь лет отдали Бердянску. По словам сестры Агнешки, они вместе с сестрой Луисой на год-полтора отправятся в Испанию, после чего надеются снова вернуться в Бердянск.