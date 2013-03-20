Мыс Фиолент в Крыму: тысячелетний монастырь и колыбель подводных ракет

Республика. Еженедельник Крыма

Это место находится в 15 километрах от Севастополя.

Весной на Фиоленте особенно хорошо: с моря дует теплый ветер, а на склонах мыса цветет солнечно-желтый дрок. Природа здесь дикая: крутые скалы спускаются прямо к морю, вдоль лини прибоя тянется пляж с мелкой галькой – там среди обычных камушков попадаются халцедон, сердолик и яшма.

Приют мученика

С мысом Девичьим связана история жизни просветителей Херсонеса Ефрема Славного и Василия Богомудрого. Епископы в начале IV века прибыли в Крым на проповедь. Язычники-херсонеситы, не желая слушать святителя Василия, выдворили его из города. Тогда он удалился на Девичью гору, то есть на мыс Фиолент. Житие святого рассказывает, что он сотворил множество чудес, в том числе и воскрешение мертвых. Часть населения Херсонеса стала почитать Василия, что вызвало ярость у язычников. По преданию, святого побили камнями.

Здесь Пушкин ел монашью рыбу

Александр Сергеевич Пушкин посетил мыс Фиолент в 1820 году и в своих письмах к друзьям писал тогда: "Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы".

Поэт переночевал в монастырской гостинице и трапезничал вместе с братией. В тот день в обители подавали свежую рыбу, купленную у балаклавских греков-рыбаков.

Адмиральский дом

На территории Георгиевского монастыря можно увидеть руины двухэтажного здания – дома одного из основоположников Черноморского флота адмирала Михаила Лазарева. Здание пострадало в Великую Отечественную войну, но потом его восстановили и до середины 1980?х использовали как жилой дом.

Колыбель подводных ракет

С 1953 года мыс Фиолент стал полигоном для испытания береговых крылатых ракет. В 1956 году впервые в мире у Фиолента был проведен подводный старт ракеты с плавучего стенда.

Тысячелетняя обитель

Главная достопримечательность мыса Фиолент – действующий мужской Свято-Георгиевский монастырь. По преданию, святой Георгий явился терпящим бедствие греческим морякам на скале Святого Явления, которая возвышается над морем в 120 метрах от Яшмового пляжа. Как только корабль пристал к берегу, спасшиеся путешественники поднялись на камень морской, чтобы поблагодарить святого, и обнаружили там его образ, вырезанный в кипарисе. Греки с почтением перенесли икону на берег и устроили напротив места ее обретения в 891 году пещерный монастырь. Сам же мыс затем носил имя Святого Георгия. Сегодня святыня хранится в Киевском национальном художественном музее в зале древнего искусства.

Свято-Георгиевский монастырь – один из немногих православных скитов, уцелевших на полуострове со времен Крымского ханства.

С 1475 по 1794 год монастырь управлялся Константинопольским патриархом, после этого перешел под управление Русской православной церкви.

Вскоре после присоединения Крыма к России монастырь стал базой флотских иеромонахов. Священно­служители были на каждом крупном корабле флота, они поддерживали боевой дух солдат и ободряли раненых.

В 1891 году в честь тысячелетия обители на скале Святого Явления установили крест с датами 891–1891 и художественным изображением Георгия Победоносца, пронзающего дракона копьем. Позже крест был разрушен, а в 1924 году монастырь закрыли: в его стенах разместилась воинская часть.

В 1991 году на скалу Святого Явления водрузили новый 7-метровый крест массой 1,4 тонны. В мае 1993-го в монастыре прошло первое после перерыва богослужение, а с 1996-го возобновились регулярные службы.

Цифра

800 ступеней монастырской лестницы, построенной в 1891 году, нужно преодолеть, чтобы спуститься на Яшмовый пляж Фиолента.

Загадка имени

Античный географ и историк Страбон называл Фиолент мысом Парфением, то есть Девичьим, поскольку на нем находилось "святилище Девы, какой-то богини". Название Фиолент (Фелент, Феолент) впервые появилось на русских картах в 1790 году. Есть несколько версий происхождения этого названия. Согласно одной, "Фиолент" – это греческое выражение "Божья страна". По другой, мыс получил название во времена, когда побережье Крыма контролировали генуэзцы, и происходит оно от итальянского слова "виолентэ" – "неистовый" (возле мыса часты морские волнения). Еще одна теория выводит название от турецкого слова "феленк" (скат для спуска судов на воду). Русский историк, краевед Александр Бертье-Делагард считал, что название можно перевести с турецкого как "Тигровый мыс", так как на обрыве берега чередуются полосы желтоватого известняка и темного трахита, что напоминает тигровую шкуру.

Справка:

Место: 10 км от Балаклавы и 15 км от Севастополя.

Геология: сложен горными породами вулканического происхождения – остатками извержений древнего вулкана, действовавшего здесь 150 миллионов лет назад. Сейчас этот бывший вулкан существенно разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но в толще мыса есть и вкрапления полудрагоценных камней – яшмы, сердолика, халцедона. Благодаря яшме получил свое название Яшмовый пляж к востоку от мыса.