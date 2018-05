Об опасностях модного движения New Age: стратегии обмана

Апологет

Существует множество программ, семинаров, курсов, которые сегодня применяют многие компании и корпорации. Некоторые из них включают в себя способы обучения новым видам мышления. Само по себе это не вредно и не является злом. Тем не менее, значительная часть таких тренингов совсем не то, чем кажется. В некоторых случаях они являются прикрытием для культов или других организаций, использующих реформирование мышления, которое может привести к значительным психологическим нарушениям. А также вместо повышения производительности труда и предполагаемой выгоды – способствовать формированию психических расстройств.

Некоторые программы, введенные в фирмах и офисах, достойны критики и вызывают тревогу. Изначально под видом курсов обучения управлению и коммуникации эти программы предлагают обучить способам рекламы и продажам, чтобы иметь возможность «мотивировать» и даже «преобразовать» сотрудников. Подробности того, к чему мотивировать и во что преобразовывать сотрудников, как правило, расплывчаты, но загадочно перспективны.





Немного о движении New Age

Движение использует самые разнообразные темы для того, чтобы эксплуатировать людей, присоединяя их к культам. Акупунктура, кристаллы, карты таро, ченнелинг, медитация, альтернативные оздоровительные системы, волновая музыка, здоровое питание, самореализация – вот предметы, лежащие в основе «New Age»-верований.



Многие люди сегодня с радостью принимают участие в оздоровительных практиках, посещают вдохновляющие лекции, совершают походы в пустынные места, собирают кристаллы. Многие аспекты New Age могут быть интересными, полезными и информативными – до тех пор, пока человеку не встретится тот, кто использует всё выше перечисленное, чтобы завлечь в культовую группу, психологически заставляя изменить свою жизнь, подчинив её лидеру, который, в свою очередь, будет эксплуатировать лично или финансово.

Многие люди доброй воли, с желанием улучшить жизнь человечества, исследовали и продолжают исследовать, как можно влиять на наше мышление, как мы концептуализируем мир. Появилось множество научных теорий и концепций. К сожалению, многое из открытого – малодоступно, и поэтому часто используется культами. Мошенники оперируют сложными и непонятными терминами для придания себе высоко статуса, претендуя на некую посвящённость и намекая на эзотеризм.

Многие манипуляторы и лидеры культов использовали новые идеи и фразы, демонстрируя, что у них есть тайные знания, что-то новое и замечательное, что они могут предложить. Часто используют такие фразы или идеи:

«Достижение конечной реальности»

«Смерть находится на финальной стадии роста»

«Ваши убеждения, которые стоят на вашем пути»

«Трансформация через психотехнологии»

«Мифы должны быть устранены, тогда возможно достичь нового сознания».



Эксплуататоры процветают за счет эксплуатации невежества, страха и вины, с помощью которых манипулируют нами. В том же духе, они присвоили некоторые понятия и используют их в качестве рычага в своих корыстных предприятиях. Само понятие «новой парадигмы» звучит как научное, но в то же время – эзотерически, даже загадочно. Новый язык New Age может быть непонятен, в то же время это означает, что культ имеет специфические знания: ответы на сложные вопросы, знания древних или единый путь к преобразованию. В частности, знают и могут помочь трансформироваться и улучшить сотрудничество и производительность на рабочем месте.

Люди имеют право пытаться убедить других думать, как они. Но участники должны знать заранее, когда им предлагают новую систему убеждений, и они должны иметь возможность выбирать, участвовать или не участвовать в этом процессе.

Большинство жалоб на этот вид обучения были сосредоточены на том, что сотрудники не были проинформированы ни об интенсивности психологических атак, которые будут сделаны на них как на отдельных лиц или о любой базовой системе верований или философии которым их начали обучать. И самой большой проблемой всегда остаётся то, что обучение «не имеет никакого реального применения к работе!».

Наиболее часта критика в том, что некоторые программы прилагают колоссальные усилия, нападая на моральные и этические ценности и духовные верования сотрудников. Звучали утверждения, что эти учебные программы стремятся не только заставить сотрудников принять конкретные духовные идеи, но и завербовать новых членов культа. Среди программ были и те, в которых не было заметно никакого духовного содержания, но которые используют это, чтобы войти в бизнес, образовательные и промышленные предприятия или в государственные администрации, где можно взаимодействовать с большим количеством людей. Как только их нога окажется в двери организации, сразу же культовые группы будут пытаться заполучить как можно больше сотрудников, чтобы присоединить к культу.

Культовые программы, которые, как правило, чисто коммерческие, направлены на продажу все большего и большего количества курсов

Лица, встретившиеся в рамках программы, рассматриваются в качестве потенциальных покупателей и как источники новых потенциальных жертв. Вскоре после прохождения одного курса с людьми связывались агенты культа, чтобы приобрести дополнительные курсы и послать больше работников на вводный семинар.

С этими программами возникает несколько общих проблем:

они являются религиозными и философскими и, следовательно, не могут реализовываться на рабочем месте;

они используют приёмы реформирования мышления и методы психологического давления и, следовательно, могут стать причиной психологических срывов.

Они вызывают социальные трения в коллективе

Подобные программы, как правило, длятся не менее четырех-пяти дней. Они описываются как семинары и внешне очень похожи на специальные курсы. О конфронтационных и психологических аспектах вообще не упоминается заранее.

Тренеры и руководители этих программ обычно получают согласие от участников, что те никому не скажут о процессах, которые будут происходить на семинарах, потому что это будет мешать успешной реализации поставленных целей. Из-за этого окружающие имеют смутное представление о том, что на самом деле происходит на таких тренингах, и это мешает людям принимать решение на основе полной осведомлённости.

Семинары проходят по похожему сценарию

День первый

Первый день будет посвящен демонстрации абсолютной власти лидера. Лидер, которого часто называют тренером, сразу же берет под контроль поведение участников, что предполагает, что он является источником силы и знания и никто не вправе оспаривать то, что он говорит. Тренер провозглашает: «Эта программа работает», «Успех зависит только от того, насколько послушно ты будешь выполнять указания лидера. Только так ты получишь максимальную выгоду». Любой, кто бросает вызов тренеру, будет унижен и подавлен.

Новые клиенты не знают, что большинство участников подобных мероприятий уже подготовлены. Эти люди служат клакерами и моделируют поведение масс. Они хлопают, выкрикивают, говорят на том же жаргоне, как и лидер, чтобы одобрить заявления, и являются образцами поведения для новых клиентов. Новые клиенты начинают копировать их язык и поведение после того, как увидят, что поведение клакеров заслужило похвалу. Лидер обучает группу хлопать в ладоши после каждой законченной фразы, как бы бессмысленным, несвоевременным или некогерентным это не выглядело. В то же время, новым клиентам демонстрируется, как тренер ругает и критикует оппонентов.

День второй

Второй день посвящен воспитанию новой философии. «Авторитетные» докладчики утверждают: «Ваша жизнь не работает!». Всё, чем вы занимались до этого дня, пустая трата времени. Лидеры всеми силами стараются вызвать у участников чувство вины и страха. Тренер или руководитель кричит о том, что есть способ всё изменить. Есть магическое мышление, которое позволяет создавать или достигать всего, чего вы захотите. Слушателям уверенно обещают, что скоро им потребуются склады для денег, которые можно заработать, просто изменив своё мышление.

День третий

Третий день, как правило, посвящен упражнениям вызывающим транс-управляемые образы, в которых участникам настоятельно предлагается вспомнить все разочарования жизни с раннего детства. Упражнения о вашей матери и отце, обещания разрушить и уничтожить все печальные воспоминания о вашей жизни. К концу третьего дня, участники становятся полностью психологически открытыми.

День четвертый

На четвертый день личность властного лидера сменяется лидером, играющим роль доброго родителя, часто происходит замена на очаровательную, соблазнительную девушку или женщину. День четвертый практически полностью посвящен рекламе следующих курсов.

День пятый

День пятый является одним из самых лёгких. В этот день, после отдыха и перерывов на обед, организовываются танцы. Много усилий направлено на то, чтобы уговорить вас зарегистрироваться на ближайшие дорогостоящие курсы. Всем участникам настоятельно рекомендуется посещать посттренинговые встречи с сотрудниками компании, где снова большие усилия будут прилагаться для завлечения на последующие курсы.

Психологический ущерб

Как можно увидеть, принудительное психологическое воздействие может иметь место на рабочем месте, в то время когда сотрудник назначается для участия в некоторых программах обучения. Психологические последствия некоторых учебных программ привели сотрудников к подаче судебных исков.

Имеют место случаи, когда руководители предупреждают, что продвижение по карьерной лестнице возможно только при участии в подобных учебных программах. Подчиненные думают, что это – профессиональные курсы подготовки, связанные непосредственно с работой, но вместо этого попадают в условия жесткого контроля сознания. В некоторых случаях психологическое и социальное принуждения настолько сильны, что пострадавших вынуждены госпитализировать в психиатрическое отделение с практически непрерывными атаками паники. Со временем формируются многочисленные фобии. Часто можно наблюдать, как формируются психические расстройства, которых не было в анамнезе семьи пострадавшего.

Описан случай, когда с десяток женщин технических работников одного и того же этнического меньшинства были направлены на семинар после того, как им сказали, что успешное прохождение семинара определит, кто будет продвигаться в корпорации. Курс был основан и организован кавказским мужчиной, который не имел специальной подготовки, так как прежде чем стать тренером семинара, работал просто охранником.

Ни одна из женщин не находила связи между тем, что происходит на семинаре, с тем, какие навыки им необходимы на рабочем месте. Тем не менее, каждая сильно пострадала во время программы из-за унижений, которые обрушились от «тренера».

Тренер запустили программу в виде агрессивной групповой терапии. Тренер не стремился учитывать этнические ценности женщин. Кроме того, он, видимо, не осознавал интенсивности воздействия психологических методов, которые использует. Сама личность тренера характеризовалась участниками как грубая, конфронтационная и угрожающая фигура. Он вызывал женщин в переднюю часть комнаты и заставлял их стоять на столе, выслушивая критику их тела и одежды, и издевался над ними, оскорбляя их культурные особенности.

Психологическое принуждение было настолько интенсивным, а унижение действенным, что у каждого из участников был диагностирован глубокий психологический стресс. Большинство участниц уволились со своих рабочих мест в течение относительно короткого времени после семинара. У одной женщины развилась глубокая депрессия, требующая фармако и психотерапии.

Для многих участников таких мероприятий в дальнейшем является сложностью покинуть семинары или уже сформированную культовую группу. Основным препятствием на пути, конечно, является страх потерять свои рабочие места, разочаровав босса, который отправил для участия в данной программе.

Мы не можем отрицать тот факт, что методы психологической обработки на таких семинарах выросли из очень конфронтационных методов групповой терапии. И во многом эти психологические методы мало отличаются от процессов, используемых в культах сегодня для достижения поведенческих изменений. Это проявляется в появлении определенного психологического ущерба во время и после участия в этих программах обучения.

Еще стоит указать на то, что большинство участников испытывают различные степени отчуждения и нестабильности, потому что их заставили отказаться от традиционных и старых норм, целей и идеалов. Многие также страдают, переживая культурный шок, когда пытаются примирить полученные знания с реалиями их посттренингового существования. Важно отметить, что определенное количество участников получат серьезный урон, приобретя впоследствии посттравматический синдром стрессового расстройства, различные диссоциативные расстройства, вызванные тревогой, и другие различные реакции, включая фобии, когнитивные трудности и болезни, вызванные стрессом.

Учитывая такие последствия, факт обмана при вербовке выглядит наименьшей из их проблем. К сожалению, решение об участии в подобных семинарах часто делается на эмоциональной, а не рациональной основе руководителя.

Подводя итог, можно сказать, что отсутствие информированного согласия, использование скрытых приёмов воздействия на сознание и поведение участников, а также использование различных форм принуждения характеризуют подобные тренинги как культы, достаточно опасные для общества и личности. Руководителям, желающим улучшить психологический климат в коллективе, а также повысить производительность своих подчинённых, следует учитывать тот факт, что попав на непрофессиональный тренинг можно получить сильный ущерб для предприятия, не говоря уже о возможности судебных исков и разбирательств в отношении руководства от потерпевших.

