7 парадоксальных фактов о святых мучениках варяге Феодоре и сыне его Иоанне

25 июля — день памяти святых мучеников варяга Феодора и сына его Иоанна. Сведения об этих христианах, ставших первыми мучениками на Руси, довольно скудные и все больше дискуссионные. И неудивительно – жил варяг Феодор со своим сыном в Киеве еще в Х веке.

Кроме летописных сведений больше ничего о том, что же послужило страшному убийству варягов, которые затем станут первыми киевскими мучениками за веру. Как ни парадоксально, а убиты они были во времена правления князя Владимира. Сознание современного человека цепенеет перед теми сведениями, которые говорят, что убить их могли по приказу будущего Крестителя Руси. Не укладываются в сознании и те парадоксы, связанные с историей святых, которые мы наблюдаем сегодня. Итак, об этих фактах.

Факт 1. Первые мученики Руси – не русичи, а варяги

Одни полагают, что Феодор прибыл из Греции и жил в Киеве вместе со своим сыном Иоанном, тайно исповедуя христианскую веру. Другие (такой версии, к примеру, придерживается святитель Филарет (Гумилевский)) отождествляют его с поморским славянином, который служил у князя Святослава и ходил в числе его дружины на греков. Так он попал к ним в плен, а затем из Греции возвратился в Киев.

В «Повести временных лет» находим сведения, что первые христианские мученики на Руси – Феодор и его сын Иоанн – были варягами: «Пришел тот варяг из Греческой земли и исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом и душою, на него-то и пал жребий, по зависти дьявола…».





В житии варягов-мучеников читаем, что варяг Тур (Тор) был на воинской службе в Византии, где принял крещение с именем Феодор и приехал в Киев, где стал служить в дружине князя Владимира. В православном календаре также находим, что св. мученики Феодор и его сын Иоанн были варягами.

Уточним, кого именуют варягами. Традиционные версии отождествляют варягов с выходцами из Балтийского региона, называя их наемными воинами или же торговцами в Древнерусском государстве и Византии (XI-XIII вв.).

Тем не менее, вопрос о том, кого называли на Руси варягами, продолжает оставаться дискуссионным. Одни историки считают, что «варяги» не иначе как были связаны со скандинавскими викингами. Византийские источники указывают, что варяги были на службе у византийских императоров с XI в. Скандинавские источники сообщают о том, что действительно некоторые викинги вступали в отряды варягов, а находились на службе в Византии. В современной же историографии чаще всего варягов именуют как скандинавских «викингов», то есть варяги – якобы славянское наименование викингов.

Итак, если Феодор и его сын Иоанн были варягами, которые в те годы принимали непосредственное участие в военной и торговой жизни Руси, значит, они могли участвовать в походах на Царьград, прокладывать торговый путь «из варяг в греки» или же входить в княжескую наемную дружину. Так или иначе, их деятельность была связана с православной Византией, где они действительно могли принять святое Крещение и проповедовать христианство уже в Киеве.

Факт 2. Какие бы имена мученики-варяги при жизни не носили, они были христианами

Вокруг имени варяга Феодора между историками продолжаются дискуссии.

Одни пишут, что варяг принял Крещение с именем Феодор, другие отрицают это, поскольку в «Повести временных лет» не указано, как именно звали отца-варяга из Греции.

В своей работе «Как назывался первый русский святой мученик», посвященной реконструкции имени «старшего» из замученных варягов летописной статьи 983 г. «Повести временных лет», А.Шахматов одним из первых предположил, что его звали Туры. Такой вывод историк сделал, исходя из упоминаний в проложном Житии князя Владимира имени Туры, который обозначен там как «первыи ходатаи нашего спасения».

В житийном же тексте о мученической кончине варягов содержится лишь имя младшего из варягов – Иоанн. А.Шахматов писал, что имя сына пришло из Пролога в летописный текст, имя же отца-варяга Феодора появляется только в проложных списках XVII в. То бишь, имя отца появляется уже в позднейшей редакции Жития.

Возможно, как предполагают историки А.Шахматов и А.Марков, его звали Оттар, а русские произносили это имя как Утор, что стало Тудором, а Тудор в результате превратился в Федора.

Историк А.Назаренко в работе «Был ли крещен киевский князь Ярополк Святославич» пишет, что мученик Феодор Киевский был варягом и носил варяжское имя Порор или Турд. В Проложном сказании он зовется Тур – отсюда, видимо, и «Турова божница» в Киеве, упоминаемая в одной из версий Проложного жития святого князя Владимира (в другом чтении – «Петрова церковь»).

Возможно и такое, что крещен он был с именем Феодор, но в жизни его продолжали называть варяжским именем, которое он получил при рождении. Подобно тому, как князя Владимира не стали называть Василием после принятия им Крещения.

Итак, звали ли «старшего» варяга Феодором, Туры, Оттара или как иначе, историки не приходят к единогласному мнению. Но то, что его сына звали христианским именем Иоанн, о чем свидетельствуют «Повесть временных лет» и Новгородская первая летопись, подтверждает тот факт, что мученики-варяги таки были христианами.

Факт 3. Варяга Феодора и отрока Иоанна «жертвопринесли» идолам при святом князе Владимире

Из истории знаем, что будущий креститель Руси начинал свой путь язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря, в качестве военной силы. Его поход на Киев в 978 году, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические, но и религиозные цели. 11 июня 978 года Владимир «сел на столе отца своего в Киеве», а Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был убит двумя варягами, пронзившими его мечами.

По одной из версий, для устрашения киевлян, среди которых уже многие, как русские, так и варяги, были христиане, в восстановленном и украшенном идолами языческом святилище были совершены человеческие жертвоприношения. В летописи сказано о поставленных Владимиром кумирах: «И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, и жертвы эти шли бесам... И осквернилась кровью земля Русская и холм тот».

К этому первому периоду торжества язычества в Киеве, то бишь при вокняжении Владимира, относят гибель святых мучеников Феодора и сына его Иоанна, которую в этом случае датируют 12 июля 978 г.

В то же время историки допускают, что подвиг святых киевских варягов-мучеников мог иметь место летом 983 года, когда волна языческой реакции прокатилась не только по Руси, но и по всему славяно-германскому миру. Против Христа и Церкви почти одновременно восстали язычники в Дании, Германии, прибалтийских славянских княжествах. Волнения сопровождались разрушением храмов, убийством духовенства и христиан-исповедников. Князь Владимир в тот год ходил в поход на литовское племя ятвягов и одержал над ними победу. В Лаврентьевской летописи читаем: «Иде Володимер на явтяги, и победи явтяги, и взя землю их, и иде Киеву, и творяше потребу кумиром с людьми своими».





Возможно, в ознаменование именно этой победы, а не вокняжения Владимира, киевские жрецы и решили устроить кровавое жертвоприношение. «И сказали старцы и бояре: Бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам» (ПВЛ). Этот брошенный языческими жрецами жребий пал на христианина Иоанна – сына варяга из Греции.

Когда посланные к варягу сообщили, что его сына «избрали себе боги, да принесем его им в жертву», старый воин, естественно, стал на защиту сына. По преданиям, язычники ринулись к Феодору, который, по словам летописца, «стоял на сенях с сыном своим» с оружием в руках. Осаждавшие варяга и его сына Иоанна подсекли столбы в сенях, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их.

Факт 4. На месте убиения первых мучеников – первая каменная церковь Киевской Руси

По преданию, на месте мученической кончины варяга Феодора и его сына Иоанна впоследствии святой князь Владимир воздвиг Десятинную церковь – первую каменную церковь Киевской Руси. В 1007 году в Десятинный собор были перенесены мощи святой равноапостольной княгини Ольги, а спустя 8 лет здесь, где ранее были убиты Феодор и его сын, обрел место упокоения и сам князь Владимир. А позже здесь также покоилась глава сщмч. Климента, папы римского.

Сегодня остался только фундамент Десятинки, но, как утверждают археологи, храм был одним из самых больших в тогдашнем христианском мире: его реальные размеры были примерно 44 на 30 метров.

Первый раз Десятинная церковь была разрушена в 1240 г., во время штурма Киева войсками монгольского хана Батыя. Развалины церкви стояли под открытым небом в течение четырех веков. Лишь в 1654 году освятили новую Десятинную церковь, строительство которой благословил Петр Могила. Эту вторую церковь разобрали в связи с началом строительства 2 августа 1828 г. новой Десятинной церкви. Освятил храм 15 июля 1842 г. свт. Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский. Однако в 1929 г. церковь была закрыта, а в 1936 г. разобрана на кирпичи для строительства школы и пр.

9 июля 2009 году на заседании Священного Синода УПЦ было принято решение об открытии в Киеве Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря, что на территории Десятинки, что, как известно, вызвало горячие дискуссии общественности. А сейчас ведется работа по возрождению Десятинного собора.

Факт 5. Дом варягов был на месте фундамента нынешней Десятинки

В 1908 году во время раскопок у алтаря Десятинной церкви археологи вдруг наткнулись на… нижний сруб деревянного дома варягов-мучеников, который был сожжен еще тысячу лет назад. Выходит, что дом первых киевских мучеников и действительно находился на месте фундамента Десятинной церкви.

Факт 6. Мощи святого мученика Иоанна младенца покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры

Карта Ближних пещер 1703 г. указывает в большой братской усыпальнице напротив подземной Введенской церкви мощи с именем «Иоанн», которые на плане 1769–1789 гг. имеют подпись «св. Иоанн отрок», а в 1795 г. отмечены как мощи «святого мученика Иоанна младенца».

Митрополит Киевский Евгений (Болховитинов) сообщил о них в 1832 году: «Иоанн, младенец, сын варяга, убиенного идольскими жрецами в 983 г. по Несторовой летописи, хотя в Несторово время и неизвестно еще было, где отец и сын были сокрыты».

Пытаясь ответить на вопрос, как мощи св. Иоанна оказались в пещерах, Е. Голубинский предполагал, «что о месте их погребения было узнано по каким-нибудь откровениям». Рака с мощами св. Иоанна, которого вместе с его отцом зовут Первомучениками Руси, и ныне находится в той же усыпальнице.

Факт 7. Там, где тогда был языческий жертвенник, ныне собираются неоязычники

Сегодня между Национальным музеем истории и Рождества Пресвятой Богородицы Десятинным монастырем есть некий круглый объект. Как рассказывают археологи, это воссоздание языческого капища. Что-то подобное нашел известный археолог Викентий Хвойко примерно на этом месте, счел «остатки каменного фундамента какого-то загадочного сооружения» древним языческим жертвенником, и по его образцу сделали копию для туристов.

Вместе с тем участник раскопок Десятинной церкви археолог Виталий Козюба говорит о том, что к заявлениям, якобы до строительства Десятинной церкви рядом находилось языческое капище с драгоценной статуей бога Перуна – голова из серебра, а усы из золота – следует относиться осторожно: летописцы порой фиксировали легенды и предания, а не быль.

Однако именно там ныне постоянно собираются так называемые украинские неоязычники – создают круг и проводят свои ритуалы. Причем, обязательным временем их «шабаша» отчего-то является воскресное утро, когда в деревянном монастыре служится Божественная литургия.

Кроме того, члены этого Объединения родноверов Украины яро выступают против возрождения Десятинного собора, аргументируя это тем, что «в результате восстановления Десятинной церкви под угрозой разрушения может оказаться древнее языческое капище Сварога, находящееся неподалеку и являющееся центром проведения регулярных обрядов неоязычников Киева».

Конечно, куда там великой святыне – Десятинной церкви – до этого так называемого всемирно значимого капища, где, возможно, в Х веке и должны были принести в жертву отрока Иоанна.

Ольга Мамона, "Православие в Украине"