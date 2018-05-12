Где хранятся подлинники Библейских книг?

Текст Библии , составлен благодаря кропотливому исследовательскому труду из множества древних рукописей, хранящихся в музеях и библиотеках.

Однако, как ни странно, сегодня текст многих книг Библии более достоверен чем произведения таких античных авторов, как Гомер, Эсхил или Платон сохранившихся лишь в рукописях IX—XI вв. по Р. X. — т.е. в текстах, записанных через 1400—1700 лет после создания оригинала, в то время как рукописи, легшие в основу Библии отделены от первоисточников гораздо менее протяжёнными временными рамками. Всего на сегодняшний день по данным 1989 года, известно следующее количество различных каталогизированных видов древнейших рукописей Нового Завета:

Папирусы ( Это был материал для письма «бедного человека», и до того, как его стали использовать в виде кодекса (в виде книги), он использовался, как свиток, исписанный с обеих сторон) — 96

Унциальные рукописи (Кодексы и пергаментные свитки, на которых текст вырезан большими (заглавными) буквами греческого алфавита) — 299

Минускульные рукописи (или курсивы, написанные прописными буквами греческого языка и датируемые с девятого по шестнадцатый века) — 2812

Лекционарии (Служебные книги для церковного богослужения Эти тексты содержат «уроки» или «отрывки» из Писания).— 2281

Итого — 5488

Для сравнения приведем количество сохранившихся рукописей произведений некоторых древних авторов: от Еврипида дошло до нашего времени лишь 2 рукописи, от Анналов Тацита — 1, от Платона — 11, Эсхила — 50, Вергилия и Софокла — около 100.

Синайский кодексы. Все они датируются (палеографически, то есть на основании «стиля почерка» ) IV в. н.э. Язык кодексов греческий. В результате анализа этих кодексов и был выработан основной текст Нового Завета, доступный каждому теологу.

Ватиканский кодекс — попал в Ватикан около 1475 г, первое упоминание о нём в Ватиканской библиотеке относсится к 1481 г. до этого история его туманна. Он был написан в период 350-370 г.г. н.э., предположительно в Италии, и за одиннадцать веков сохранился в хорошем состоянии. Этот манускрипт написан на прекрасном пергаменте (т.е. дубленой коже животных) и содержит 759 страниц, размером 10/10,5 дюймов (или 25,4/26,6 см), каждая из которых содержит три узких столбца по сорок одной строке в каждом столбце. 8 Манускрипт включает в себя «Послание к Варнаве» и апокрифы. По мнению Тищендорфа, ватиканский манускрипт был написан тем же человеком, который писал Синайский, однако, Папа Римский утверждает, что синайский (Алеф) был написан ранее, судя по разделам в Евангелиях. 11 В ватиканском манускрипте отсутствуют отрывки: от Бытие 1:1 по Бытие 46:28, с Псалом 106 по Псалом 138, Ев. от Матфея 16:2-3, Римлянам 16:24, Послания Павла, Откровение и Послание к Евреям от Евреям 9:14.

Александрийском кодекс подарил в 1628 г английскому королю Карлу I. патриарх Кирилл Лукарис.Он написан на 733 листах пергамента, размером 26,3/31,4 см, двумя столбцами с текстом Писания по сорок одной строке. 24 В нем отсутствуют отрывки Ин. 6:50-8:52; 2 Кор. 4:13-12:6; 3 Цар. 12:20-14:19; Матф. 1:1-25:6; Бытие 15:1-5; Быт. 14:14-17 и Бытие 16-19. В нем также содержатся остатки «Посланий Климента» (предположительно датируемые 95-100 г.г. н.э.). Он ориентировочно написан около 400-450 г р.х.

Синайский кодекс был обнаружен в XIX веке Константином Тишендорфом, и история эта заслуживает отдельного рассказа. Его пергамент уступает в толщине пергаменту ватиканского манускрипта. Это единственный унциальный манускрипт, который содержит почти весь Новый Завет ( кроме Ин. 5:4, 8:1-11; Матф. 16:2-3; Рим. 16:24; Марк 16:9-20; 1 Ин. 5:7; Деян. 8:37 ). Он также переносит книги «Пастырь Ермы» и «Послание к Варнаве» в Новый Завет, а первоначально он еще содержал часть книги «Дидаче». Он был написан примерно в 350-370 г.г. н.э. на 147 с половиной листах пергамента, по четыре столбца из сорока восьми строк на каждой странице. 13 Размер каждой страницы 15/13,5 дюймов (38/34,3 см).

Были найдены отрывки из новозаветных писаний, и более ранние, чем Синайский кодекс. Так , в декабре 1945 года в Верхнем Египте, возле древнего поселения Хенобоскион (современный район Наг-Хаммади) местными крестьянами случайно была обнаружена древнейшая библиотека, содержащая книги Нового Завета, датируемые 2-4 веками.

Наиболее древнее «вещественное доказательство» — это кусок папируса величиной с ладонь, обнаруженный в Египте в 1920 году доктором Б. Гренфеллом, который, впрочем, не придал ему особого значения. Только в 1934 году другой ученый доктор С. Х. Робертс, разбирая папирусы так называемой манчестерской библиотеки Д. Райленда (владелец собрания папирусов), обратил на него внимание. После исследований он понял, что нашел древнейший папирус, содержащий стихи из Евангелия от Иоанна и относящийся примерно к 125 году по Р.Хр и, следовательно, примерно на 30 лет моложе оригинала, составленного около 95 г. по Р. X. Папирус найден не в Палестине, родине оригинала, а в песках египетской пустыни, что дает возможность представить, насколько быстро распространялись новозаветные писания.

С Ветхим Заветом сложнее.

До находки Кумранских свитков (II в. до Р. X.), самыми старинными еврейский манускриптами были рукопись Британского музея (895 г. по Р.Хр.), две рукописи Ленинградской Публичной библиотеки (916 и 1008 гг. по Р.Хр.) и рукопись из Алеппо (Кодекс Аарона Бен-Ашера) — 10 век по Р.Хр... Причём полностью ветхозаветную Библию содержал только документ 1008 году н.э, хотя рукописи более позднего времени, главным образом середины XIII века н.э., хранились во многих национальных книгохранилищах. Именно поэтому Кумранская находка стала сенсацией. Но ещё большей сенсацией стало то, что исследования не выявили никаких существенных расхождений текстов! Книга Исайи в известной нам Библии абсолютно соответствует тому списку, что насчитывает уже две тысячи лет.

Сегодня, самым древним текстом Ветхого завета считаются два поврежденных серебряных листа размером 97х27 и 39х11 мм, найденные в гробнице , времен Первого Храма, Китевхинном, находящейся в долине со знаменитым названием — гейхенном — или геена огненная. . Этот текст священного благословения из Книги Чисел на 500 лет древнее библейских свитков, найденных в Кумране .

Существует и ещё один факт огромного значения — еврейский письменный язык первоначально не имел ни гласных (кроме А), ни заменяющих их знаков... Книги Ветхого завета были написаны практически одними согласными.

Представьте себе, насколько точно может быть и в наше время письмо, написанное одними согласными, когда, например, КРВ может означать: кровь, кривой, кров, корова и т.д. и т.п.

Поначалу алфавит иврита, как и других западносемитских языков, содержал одни лишь согласные (например, в древнейшей из найденных до сих пор ивритской надписи, так называемом Гезерском календаре, высеченном примерно через три столетия после Моисея, слово «жатва» — «кацир» — передается только тремя корневыми согласными). Во избежание неизбежно возникавших вследствие этого трудностей прочтения некоторые из этих согласных (в частности «айн») использовались также в качестве гласных, близких к ним по звучанию. Hа втором этапе (начиная с Х века до н. э.) это спорадическое использование согласных в качестве гласных было расширено — сначала в арамейском, а потом и в самом иврите для той же цели стали пользоваться не одной-двумя, а целыми четырьмя согласными: вав, алеф, иуд и хэй. Hо и это оказалось недостаточным, так как эти буквы одновременно оставались и согласными, каждая из них изображала более чем одну гласную, и, наконец, в их употреблении не было однозначности и систематичности. Поэтому в VI-VIII веках н. э. была придумана система так называемых диакритических значков (точек и черточек под и над буквами), которую мы сегодня называем «огласовкой», или «системой некудот».

Так что , если мы теперь возьмем еврейскую Библию или рукопись, то найдем в них остов согласных, заполненных точками и другими знаками обозначающими недостающие гласные. Но эти знаки не составляли принадлежность древнееврейской Библии... Книги читали по одним согласным, заполняя их гласными... по мере своего умения и сообразно с кажущимися требованиями смысла и устных преданий.

Предполагается, что «этот серьезный недостаток еврейской Библии был устранен не ранее VII или VIII веков нашей эры», когда масореты обработали Библию и "прибавили ... знаки, заменяющие гласные; но у них не было никаких руководств, кроме собственного суждения и предания".

Прежде придерживались мнения, что гласные были введены в еврейский текст Ездрой в V столетии до Р.Х. ... Когда в XVI и XVII столетиях Левита и Капеллюс во Франции опровергли это мнение и доказали, что гласные знаки были введены только масоретами,... это открытие стало сенсацией во всей протестантской Европе. Многим казалось, что новая теория ведет за собой полное ниспровержение религии. Если гласные знаки не были делом божественного откровения, а были только человеческим изобретением и притом гораздо позднего времени, то как можно было полагаться на текст писания? ...

Если огласовка обыденных слов не столь принципиальна, то положение коренным образом меняется, когда в древнем тексте появляется сочетание, означающее название города, страны, имя. Например, Имя Бога.

Именно поэтому огромное значение приобрёл первый греческий перевод Ветхого Завета — Септуагинта, сделанный в то время, когда древнееврейский был ещё живым языком, хотя и перевод, зачастую не всегда передавал оттенки . Например во всем известном имени Иисус, от оригинального звучания остался лишь один звук — [у]. Подробнее

Септуагинта и переводы Библии.

Легенда повествует, что царь Птоломей II Филадельф (285—246 гг. до Р. X.) узнав от Деметрия из Фалерона, заведовавшего царским книгохранилищем, о существовании в Иудее Писания Моисеева, решил организовать перевод Закона на греческий язык и доставку книг в Александрийскую библиотеку.

С этой целью Птолемей послал иерусалимскому первосвященнику Элеазару письмо: "Желая сделать приятное всем живущим на земле иудеям, я решил приступить к переводу вашего Закона и, переведя его с еврейского языка на греческий, поместить эту книгу в число сочинений моей библиотеки. Поэтому ты поступишь хорошо, если выберешь по шести престарелых мужей из каждого колена, которые вследствие продолжительности занятий своих законами многоопытны в них и смогли бы в точности перевести его. Я полагаю стяжать себе этим делом величайшую славу. Поэтому посылаю тебе для переговоров относительно этого [...] Андрея и Аристея, которые оба пользуются в моих глазах величайшим почетом”.

В ответ первосвященник послал царю семьдесят два ученых книжника, по шесть от каждого из двенадцати колен Израилевых. Эти семьдесят два мужа поселились на острове Фарос, где каждый в течение 72 дней перевел в одиночку весь текст Пятикнижия. Они не только закончили переводы в одно и то же время — все полученные тексты звучали абсолютно одинаково! После чего перевод и получил своё назание — Септуагинта или «Перевод семидесяти».(Филон. Жизнь Моисея.2; Иосиф Флавий. Иудейские древности.XII.2; Юстин(?).Увещание к эллинам.13; Ириней. Против ересей.III.15; Климент Александрийский. Строматы.I — II).

Весь этот рассказ основывается на произведении, известном в литературе под именем Письмо Аристея Филократу, подложность которого в настоящее время не вызывает сомнений. (Оно было составлено не раньше середины II века до нашей эры.)

В действительности, однако, все происходило несколько иначе. В последние столетия перед началом новой эры в Египте, особенно в Александрии, основанной Александром Великим в 332 г. до Р. X., проживало много иудеев. Они говорили на греческом языке, и поэтому проявилась потребность в ее переводе. Так в III в. до Р. X. приступили к переводу ветхозаветных писаний, законченному только в следующем веке.

Впрочем, никто не может сегодня предоставить рукопись Ветхого Завета на греческом языке датированную ранее 300 г . н.э. Самым ранним манускриптом, который можно назвать переводом Ветхого Завета на греческий язык, является Ryland Papyrus (№ 458), в котором имеется несколько глав из Второзакония 23-28. Но даже этот кусок папируса датируется 150 годом до н.э. Существует всего лишь одно упоминание о Пятикнижии, переведенном на греческий язык при Птолемее Филадельфийском. (Евсевий (260-340 г.г.) цитирует Аристовелия (Praep. Ev. XIII 12,664b).

И ещё одно замечание. В те времена книгу часто называли по первому значащему слову . Первая книга Моисея, написанная в оригинале по-еврейски, начинается со слова «берешит» («В начале»). В греческом варианте Библии еврейская традиция использовать начальные слова в качестве заглавий была нарушена, и в ход пошли описательные заглавия. Так Первая книга Моисея получила название «Генезис» (в церковнославянской традиции—Бытие), в переводе с греческого — «происхождение», хотя в древнееврейском оригинале начинается со слова «берешит» («В начале»).

В первые христианские века появились и новые переводы Библии (на языки других народов Римской Империи). В середине второго века нашей эры Ветхий завет был переведен на сирийский язык — это так называемая Пешитта, или Пешитто (Peshitto), то есть простая. Самая древняя, известная ныне, рукопись Пешитты относится к началу V века. В наше время Пешитта имеет две традиции — западную и восточную.

Первый латинский перевод стал распространяться еще до 210 г. н.э. и (как византийский Рецептус на греческом языке) это был труд непосредственных усилий африканских христиан. Наиболее известный латинский перевод, «Вульгата — народная», был начат в 386 г. по Р. X. ученым Иеронимом и законченный им в 405 г. В 1546 году Тридентский собор объявил Вульгату аутентичным текстом Библии. В 1589 году, при папе Сиксте V, а затем в 1592 году, при папе Клементе VIII, был издан окончательный вариант Вульгаты, принятый католической Церковью в качестве официального текста Библии.

IV веком датирована первая Библия на немецком языке, переведенная Ульфилой, «апостолом готов», которому для этого пришлось создать готический шрифт. Так что Библия Ульфилы одновременно стала первым памятником готической письменности. Особенно ценный экземпляр готской Библии — пурпурно окрашенный пергамент с серебряным и золотым шрифтом — хранится сегодня в шведском городе Упсала, Швеция.

Были предприняты переводы Ветхого завета и на арамейский язык — так называемые Таргумим (переводы). Hаиболее авторитетными из них признаются: Таргум Онкелоса (перевод Торы) и Таргум Ионатана (перевод H`биим, приписываемый Ионатану бен-Узиэлю).

Интересна «ГЕКСАПЛА» – книга, которую написал Ориген Адамантий (184-254 г.г. н.э.), содержавшая шесть переводов Ветхого Завета. Эти шесть переводов были размещены в виде вертикальных столбцов с тремя дополнительными переводами, временами появляющимися после шестого столбца. Первым столбцом был Ветхий Завет на древнееврейском языке.

Существуют большие расхождения во мнениях среди «богословов» относительно того, каким древнееврейским текстом пользовался Ориген. ВТОРОЙ столбец «Гексаплы» это греческая транслитерация Ветхого Завета, где использовались греческие буквы для воспроизведения древееврейского текста. Затем следовал перевод Акиллы(95-137 г.г. н.э.)., перевод Симмахия(160-211 г.г.), перевод самого Оригена(184-254 г.г. н.э., иногда этот столбец называют пересмотром некоторой копии септуагинты). и, наконец, перевод Феодосия(140-190 н.э.)...

В основном все соглашаются с тем, что пятый столбец Гексаплы ( который писал сам Ориген!) представляет более древний и совершенный древнееврейский текст, чем тот, который представлен в ПЕРВОМ столбце. Но поскольку единственная имеющаяся в наличии копия этой рукописи была написана через 125 лет после смерти Оригена, то богословы затрудняются показать связь. Это «общественное мнение» похоже на мнение людей относительно какого-либо авторитета, от которого они бы хотели избавиться.

В истории Церкви не раз возникали тенденции признать тот или иной перевод боговдохновенным и единственно допустимым. Эта тенденция проявилась особенно в отношении Септуагинты и Вульгаты. Но постепенно руководство церквей пришло к мысли о необходимости известного плюрализма, хотя и сохранилась категория церковно-апробированных, общепринятых, как бы канонических переводов.

Hа Русь Библия пришла вместе с христианством. Ее перевод на старославянский язык был выполнен с греческого языка по изводу Септуагинты (Лукиановская рецензия, ок. 280 г. н.э.) Кириллом и Мефодием (IX в.); полностью он не сохранился. Уже в 1056 — 1057 гг. было списано с восточно-болгарского оригинала так называемое Остромирово Евангелие ("Евангелие-апракос”). Затем появились Архангельское (1092 г.), Мстиславово (1117 г.), Юрьевское (1120 г.), Галицкое (1144 г.) и Добрилово (1164 г.) Евангелия.

Во второй половине XV века еврей-выкрест Феодор перевел с еврейского языка Псалтирь и Книгу Есфири; ему же, вероятно, принадлежит редакция старославянских переводов Пятикнижия и Пророков.

В конце XV века новгородский архиепископ Геннадий предпринял "собирание” полного текста Библии, причем некоторые книги были переведены с Вульгаты (Первая и Вторая книги Паралипоменон, Первая и Третья книги Ездры, книги Hеемии, Товита, Иудифи, Есфири, Премудрости Соломона, книги Маккавейские и частично книга Иисуса сына Сирахова). Этой традиции следовало Острожское издании Библии (1581 г.), однако при его подготовке ряд книг был заново переведен с греческого. В 1663 году Острожское издание с некоторыми редакционными поправками было перепечатано в Москве — Московская Библия. Впоследствии с некоторыми исправлениями была издана Елисаветинская Библия (1751 г., 1759 г.... 1872 г.... 1913 г.).

В 1680 году в Москве была издана "Псалтирь рифмованная” Симеона Полоцкого (1629 — 1680); в 1683 году переводчик Посольского приказа Авраам Фирсов также перевел Псалтирь на русский язык, но этот перевод тут же был запрещен патриархом Иоакимом.

К 1698 году пастор И.Э.Глюк подготовил полный перевод Библии на русский язык, но во время Северной войны при взятии русскими войсками в 1703 году Мариенбурга, где жил Глюк, эта работа погибла.

В 1812 году в России было организовано Российское библейское общество, публиковавшее в 20-х годах XIX века переводы на русский язык некоторых книг Библии (Псалтирь, частично Пятикнижие). В ноябре 1825 года Александр I запретил выпуск в свет данных переводов, и в 1826 году деятельность Российского библейского общества прекратилась.

Синод отвергал все переводы Библии на русский язык, и только в 1856 году в нем был поставлен вопрос о необходимости перевода. Данная работа началась в 1860 году, и в 1867 году конференция Киевской, Московской и Казанской духовных академий произвела просмотр и сверку всего материала. Результатом проведенной работы была публикация в 1868 — 1872 годах Синодального перевода Библии, ставший каноническим для Русской Православной Церкви.

В англоязычных странах, в основном используется Библия короля Якова I, который в 1611-м году поручил 52 ученым создать английский перевод Библии для нужд англоязычных протестантов.

"Библия-Центр"