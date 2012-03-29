«В шоу-бизнесе есть верующие люди, и мы говорим о вере», – Авраам Руссо

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Пребывая с рабочей поездкой в Киеве, эстрадный певец Авраам Руссо посетил древнерусскую святыню – Киево-Печерскую Лавру. Во время общения с митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом, наместником Лавры, Авраам сказал: «Одни думают, что я еврей, другие – что мусульманин. Пусть думают, что хотят, а я – Христов».

Предлагаем читателям материал, подготовленный на основе беседы Владыки и знаменитого артиста, который в этом шумном и суетном мире сохранил сердце чутким и душу отзывчивой к принятию благодати, щедро изливаемой Господом для нашего укрепления в вере и благочестии.

lavra.uaАвраам Руссо: Благословите, Владыко! Благодарю Вас за то, что нашли время принять меня и побеседовать! Я прибыл в Киев для участия в съемках программы, давал интервью журналистам. Хочется отметить, что сегодня есть люди, которые, к сожалению, делают антирекламу для Церкви, это очень часто можно наблюдать на телевидении. Но я считаю, что так поступать нельзя. Наоборот, я хочу, чтобы весь мир увидел и узнал, что в шоу-бизнесе есть верующие люди, и мы говорим о вере. Тогда это будет примером для молодежи, у которой появится стимул пойти в храм.

Митрополит Павел: Я абсолютно разделяю Ваши мысли! Для меня, как священнослужителя, очень отрадно видеть, что есть люди, которые не просто поют со сцены, но которые на самом деле верующие, потому что сегодня большинство, к сожалению, относятся к своим душам очень небрежно.

Я хотел бы предложить Вам, Авраам, приехать в Лавру после поста, в пасхальные дни. Поживете в лаврской гостинице, пообщаетесь с братией, посмотрите, какие у нас есть послушания: просфорня, хозяйство, пчелы... Я люблю, чтобы в доме – а для меня, как и для всей братии, Лавра является домом – был порядок. Я так воспитан, потому что вырос в очень большой семье – у моей мамы восемь детей, тридцать один внук и четырнадцать правнуков.

Авраам Руссо: Благословенная Богом семья! Владыко, знаете, моя мама тоже верующий человек, утро она начинает с чтения Святого Письма, и вечер заканчивается тем же. И по обычаю края, в котором я родился, с четырнадцати до шестнадцати лет я два года жил в монастыре.

Митрополит Павел: В каком монастыре?

Авраам Руссо: В Ливане, в горах. На Ближнем Востоке, Сирии и Ливане много монастырей и святынь. Сегодня они переживают не лучшие свои дни, но восемьсот лет назад эта земля была христианской.

Митрополит Павел: Да, Сирия была просвещена апостолами – это первый век христианства, и в VIII веке Восток был полностью православным. И доныне люди, живущие там, твердо стоят в вере и истине.

Авраам Руссо: Очень! Ох, они такие! Я знаю, потому что я там вырос, – они за веру умрут!

Митрополит Павел: Да! А потому ведь и было столько мучеников в первые века христианства, и в особенности в IX веке в Египте. Блаженный Иероним пишет, что десятки тысяч монахов и епископов пострадали.

Авраам Руссо: Я был у Патриарха Эфиопии, Хабаш (наименование Хабаш использовалось наряду с Эфиопией, а в эллинизированном виде – Абиссинией – Ред.) В этой стране семьдесят миллионов населения, из которого 10 % – монахи, священники – это семь миллионов.

lavra.uaМитрополит Павел: Монашествующие – свет для мирян, потому народ Эфиопии имеет большое духовное сокровище! Конечно, в этом большая заслуга Патриарха. Предстоятель Эфиопской Церкви – древневосточной (халкидонской) – Патриарх Эфиопский Абуна Павел нанес визит в Русскую Православную Церковь в 1996 году. А из глав Поместных Православных Церквей к нам еще не приезжал только Антиохийский Патриарх Игнатий. Лично я общаюсь с Патриархами Феодором и Феофилом.

Авраам Руссо: Патриарх Феофил недавно был в Москве и Владыка Афанасий, настоятель храма Всех Святых на Кулишках, куда я хожу молиться, прислал мне приглашение на Патриаршую литургию. Но, к сожалению, я в это время был в Америке, да еще и попал там в больницу, поэтому не сподобился помолиться вместе с Блаженнейшим Патриархом.

Митрополит Павел: Авраам, а на каком языке Вы говорите в повседневной жизни? На английском или греческом?

Авраам Руссо: На английском я говорю очень хорошо и чаще всего использую его в общении. На греческом говорю неплохо, ведь некоторое время жил на Кипре, но давно не общаюсь, поэтому разговорный греческий хуже. Зато знаю на греческом много молитв! А в монастыре, в котором я жил, службы проводились на православном арабском.

Митрополит Павел: В большинстве храмов Александрийской Церкви правят на греческом, а вот в Антиохийской – на арабском.

Авраам Руссо: Я с особой теплотой вспоминаю тот период жизни в монастыре! Мы учились духовной жизни и наукам, изучали теологию. Это была очень хорошая подготовка, позволяющая человеку потом, когда он созреет, определиться, чему он хочет посвятить свою жизнь и кем хочет стать. Но там все было очень строго, засыпали и вставали с молитвой! Это однозначно была настоящая монастырская жизнь, строгая, как в армии.

Митрополит Павел: А в монастыре иначе и не бывает! И это правильно. Все должно быть строго. А если кто-то не согласен с этим, значит, избрал неверный путь. Однажды мне один человек, который не смог пройти монастырское послушание, сказал: «Сам не живешь и другим не даешь». Но монашество – это очень серьезно, и нужно помнить, что нам придется дать ответ Богу за то, как мы прошли этот путь. Например, от армии можно увильнуть, а от Господа – никогда. Так зачем тогда вообще приходить в монастырь?! Вот, если человек плохо поет, так зачем вообще петь?!

Авраам Руссо: Правильно! Надо жить и все делать так, чтобы потом не было стыдно.

Митрополит Павел: Как прок Исаия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55, 6).

Авраам Руссо: Исаия – сильнейший пророк!

Митрополит Павел: Его называют пятым евангелистом.

Авраам Руссо: Поражаюсь всему, что написано им! Все исполняется, что написано в его Книге! В 19-й главе он говорит о Египте, который будет знать Имя Истинного Господа, а в 53-й ясно и четко пророк говорит о пришествии Иисуса Христа.

Митрополит Павел: Египет и стал православной страной, потому что принял Господа, когда было бегство святого семейства. Даже мусульмане говорят, что они очень чтут Божию Матерь. А в Каире есть такой район, где на протяжении двух тысяч лет не могут испечь хлеб. Так вот, когда Дева Мария захотела есть и пить, забил источник, он там есть до сегодняшнего дня, а хлеба Ей не дали – он был, но по каким-то причинам Ей не дали, и в этом районе, а он довольно большой, до сегодняшнего дня только завозной хлеб.

Авраам Руссо: Чудеса совершаются перед глазами, а ведь многие не верят!

Митрополит Павел: Вы знаете, к сожалению, бывает, что даже православные не очень-то верят, хоть и крещенные. Какое еще нужно чудо – Благодатный огонь?! Я был в храме Гроба Господня, когда огонь сходил, и видел это своими глазами! А на Крещение Господа нашего Иисуса Христа река Иордан идет вспять, когда начинают петь: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи…» Множество чудес наш Творец посылает для укрепления веры! А когда читаешь Евангелие – ты не читаешь, а слышишь слова Господа, которые действительны до сегодняшнего дня.

Знаете, о чем я подумал: первым рекламодателем был диавол. Да, именно он «прорекламировал» запретное дерево, плоды которого Господь не разрешил вкушать. И сегодня мы, бывает, видим, что нам не нужно совершать то или иное действие, что это будет не полезно, или возьмите даже рекламу, которая на каждом шагу навязывается человеку, но мы смотрим... А одумаемся только тогда, когда ошпаримся, но уже бывает поздно. И мы, как Адам, начинаем обвинять других, а виноваты, как правило, сами.

Авраам Руссо: Безусловно, соблазны современного мира лишают человека ориентиров, отводят от истинны и, в конце концов, могут погубить душу. Поэтому очень важно, чтобы рядом был тот, кто, если нужно, даст совет. Для меня таким человеком в Москве является Владыка Афанасий, я у него причащаюсь и вообще, мы с ним как друзья.

Митрополит Павел: Владыка Афанасий – истинный Пастырь!

Авраам Руссо: Да! Я его очень люблю и ценю.

lavra.uaМитрополит Павел: И настоятель Московского подворья Александрийской Православной Церкви митрополит Афанасий (Киккотис), и представитель Сербской Православной Церкви при Московском Патриархате епископ Антоний (Пантелич) – прекрасные люди! Тем более, когда ты далек от своей исторической родины, но рядом есть люди, разделяющие твои мысли, готовые поделиться с тобой последним куском хлеба, это большая ценность.

Авраам Руссо: Как точно Вы сказали! Знаете, когда я последний раз был на Кипре, купил пахлавы, которая готовится только в тех краях, и привез Владыке Афанасию. А у него сахар, но он сказал: «Все равно есть буду, хоть и умру!» Кушал и ничего не случилось!

Митрополит Павел: Конечно, и не будет ничего! Потому что Господь показывает чудо!

Авраам Руссо: Вот видите – чудо! Он съел килограмм пахлавы, а сахар не поднялся ни на грамм!

Митрополит Павел: У меня тоже сахар. Это архиерейская болезнь XX–XXI века.

Авраам Руссо: Своего рода искушение...

Митрополит Павел: Блаженнейший Митрополит Владимир говорит, что это не болезнь, а образ жизни. И вот, что мы видим: в дни Великого поста сахар, конечно, падает у всякого человека, если постишься. Значит, пост, как сказано в Евангелии, – это первообразная добрОта. Когда Адам и Ева были в Раю, соблюдали пост, они были здоровы, а болезнь пришла, когда они нарушили заповеданное Господом, вкусив запретный плод – грех.

Аваам Руссо: Никогда нельзя жаловаться, что болеешь чем-то.

Митрополит Павел: Это все равно не поможет.

Авраам Руссо: Да, и потом: благословим Господа, спасибо Богу, что живу, дышу.

lavra.uaМитрополит Павел: Слава Богу за все! Знаете, когда-то митрополит Волоколамский и Коломенский Питирим дал мне большой жизненный урок. Мы шли по московской улице Двадцати шести Бакинских Комиссаров, а он тихонько повторял: «Благословен Бог наш… Пресвятая Богородица…» Я спрашиваю: «Владыка, ну вот как можно сосредоточенно молиться, когда вокруг столько людей?» На что он мне ответил: «Найди в этой шумной толпе самого себя, не рассматривай по сторонам, а смотри под ноги и взывай к Господу». Все ведет нас к Господу, главное не потерять в себе образ Христа. Никто и ничто не должно нас отвлекать от любви Божией. Общаясь с Вами, Авраам, я вижу, что Вы сумели сохранить свою душу среди этой «шумной толпы». А вот скажите мне, что такое шоу-бизнес?

Авраам Руссо: Бизнес…

Митрополит Павел: Допустим, это такой род занятий, с которым связано много искушений: кто-то восхищается голосом, кто-то одеждами, и при этом зачастую забывается истинная красота души. Но люди, работающие в этой сфере, должны помнить, что за все мы дадим ответ Богу. Чем бы человек ни занимался, он должен иметь светлый ум и помнить последняя своя.

Авраам Руссо: А еще Господь хочет, чтобы мы радовались, Он не хочет, чтобы у нас было горе и печаль. Мы выбираем для себя этот путь.

Митрополит Павел: Правильно.

Авраам Руссо: Я сделал свой выбор. Я увидел Господа – увидел свет, а через свет я увидел Его. Моя жена была чистокровной еврейкой, у нее нет ни грамма христианской крови. Более того, она воспитывалась в Иешива – еврейской школе для девочек, а я, заметьте, в православном монастыре. В этой школе даже имя Иисус не говорят – у них первая буква J.

Само собой, это не могло не сказываться на наших отношениях. Ребенка у нас тогда не было, но мы очень хотели. Однажды я пришел с работы ночью, уставший после выступления, и сразу лег спать. Жена сидела рядышком со мной. Через пятнадцать минут после того как я заснул, она, вся дрожащая от страха, разбудила меня. Я человека в таком трепете никогда не видел! А причиной этого стало видение – она увидела Божию Матерь. Богородица спустилась с ребенком, причем ребенок, который еще даже не был зачат, и показала ей этого ребенка, что-то говорила, но она не слышала Ее. Видение длилось довольно долго. Моя жена парализовалась, а я знаю как это, когда ничего не чувствуешь, все видишь, но ничего не можешь сделать. И в этом состоянии она меня разбудила и сказала следующее (обратите внимание, это человек, который христианство не воспринимал никак): «Вези меня креститься, потому что твой Бог – истинный Бог». Я ее возил креститься в Иерусалим, а в течение нескольких лет вся ее семья и даже четырнадцатилетняя племянница приняли Христианство. Господь всем желает спасения! Моя мать и брат также сподоблялись видений, которые утверждали в вере не только их, но и всех нас. Это зависит от человека: если взывать – будет ответ. Говорит же Господь: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам…» (Мф. 7, 7)

Митрополит Павел: Ваш рассказ – это пример того, как неверующая жена спасается верующим мужем. Вы могли бы сказать: «Мы не сходимся, потому что ты – еврейка, а я – православный...»

Авраам Руссо: Да, мог спокойно.

Митрополит Павел: Но терпели, и у Вас хватило терпения, за которое Господь Вас вознаградил.

Авраам Руссо: Да, моя мама часто говорит о том, что у меня есть терпение. Когда мне исполнилось семнадцать лет, я стал подрабатывать тем, что пел по ночам. И еще тогда мама говорила мне: «Зачем ты идешь ночью петь за один доллар?!» Я ей отвечал, что нужно иметь терпение. Мама до сих пор помнит эти слова.



Митрополит Павел: Вспоминая свою молодость, расскажу Вам, что произошло со мной в 1986 году. Горела Московская духовная семинария. Пять человек из моей комнаты погибли, я остался жив. Два часа я был в огне, и от этого страшного события остался только шрам на руке – это место выгорело.

Авраам Руссо: Господь сохранил Вас! Значит, Вы Ему нужны. На Вас есть свет, который Вы можете не видеть, но люди со стороны замечают, это и есть благословение Господа.

lavra.uaМитрополит Павел: Я благодарю Бога! Знаете, может, смерть приближается, и уже меня не интересует (хотя и раньше не особо интересовало) что-то такое светское. Но, кто не был молод – тот не был глуп. Теперь, когда читаешь Евангелие, Святых Отцов, замечаешь, что это преображает человека, и то, чего раньше не замечал, сегодня уже все более затрагивает твою душу. В последнее время Господь открывает, и ты в человеке видишь тот Фаворский свет, который засиял две тысячи лет назад, и до сегодняшнего дня он сияет в каждом из нас.

Авраам Руссо: Чудеса за чудесами каждый день!

Митрополит Павел: Только нужно уметь их видеть.

Авраам Руссо: Конечно! Представьте себе, я родился в Сирии – где был я, а где была эта земля, на которой теперь живу! Я даже представления не имел и ни одного слова по-русски не знал, о культуре не имел понятия. Но все, что произошло в моей жизни, – по Божией воле.

Митрополит Павел: Да... Авраам, где Ирак, Иран…

Авраам Руссо: Я сегодня это же сказал в интервью! С еврейского Аврагам – «отец множества».

Митрополит Павел: Имя, которое дается нам при Крещении, несомненно, имеет значение и так или иначе может влиять на характер человека и всю его жизнь. К человеческому имени мы должны относиться с уважением, ибо это имя дается в честь того или иного святого. А тем более, мы должны со страхом и трепетом относиться к Имени Господа нашего, а мы сегодня издеваемся над Господом, анекдоты рассказываем, шутим Именем Его. Раз уж мы коснулись этой темы, хочу рассказать Вам вымышленную историю, которая, несомненно, больше, чем анекдот: «Умер атеист. Пришел к Ангелу и говорит: «Хочу видеть Господа!» Ангел пошел спросить, а Господь отвечает: «Скажи, что Меня нет».

Авраам Руссо: А ведь какой глубокий смысл! Господь действительно изрек: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! … И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матф.7:22-23). Мы должны при жизни себя как-то проявить, потом будет поздно!

Митрополит Павел: Вот такая еще была история, мне рассказал ее Владыка из Ровенской области. Это было в 2000 году. Со Святой горы Афон в Лавру привозили мощи святого великомученика Пантелеимона Целителя. Люди стояли сутками, чтобы поклониться святыне, а одна женщина, приехавшая издалека, прошла все кордоны и через сад, через забор, минуя очередь, приложилась к мощам святого. И той же ночью снится этой женщине сон, будто она встречает великомученика и просит у него благословения: «Отче, благослови, я у тебя была сегодня!» А святой поворачивается и отвечает: «А я тебя не видел». Проснувшись утром, вразумленная таким образом женщина едет в Киев и сутки стоит в очереди, чтобы приложиться к мощам. Дивны дела Твои, Господи!

Авраам Руссо: Поучительная история! Если хочешь что-то получить, нужно приложить труд, а в духовной жизни тем более.

Митрополит Павел: Авраам, я слыхал, что Вы строите храм?

Авраам Руссо: Это не совсем так. В Сирии есть церковь святого Димитрия. Мой брат каждый день проходит мимо нее, но никогда не заходил. Он молится в другом храме, но в один из дней его как будто кто-то за руку взял и завел туда. Посмотрел – красивейшая церковь! Но там проблема с иконами – их нет, никто в Сирии не пишет, а заказывать и привозить их из Греции очень дорого. Поэтому там иконостас был заставлен фотографиями. Мой брат сказал, что надо сделать, и я заказал весь иконостас. А сейчас мой брат совместно с одним православным армянином из Москвы строит храм.

Митрополит Павел: Сирия – благодатная! Сколько там святых! Димитрий Солунский, воин, проповедовал в Сирии и там пострадал, святая Параскева, первомученица Фекла… Много угодников Божиих на этой святой земле засвидетельствовали жизнью и смертью свою любовь к Отцу Небесному!

Авраам Руссо: Много святых, через которых Господь творит чудеса, и много чудес! Со мной также случилось чудо – Господь меня спас – я выжил после покушения, которое произошло в 2006 году в Москве. Тогда я потерял три с половиной литра крови. Благодарю Бога за все!

Митрополит Павел: Испытаниями Господь вразумляет нас, укрепляет нашу веру, делает сильнее.

Авраам Руссо: Владыко, часто бывая за границей, знаете, что я заметил – в мире нигде нет такого количества верующих, как в России и Украине. У меня был тур по Германии – двенадцать концертов, и я имел возможность ознакомиться с религиозной ситуацией в этой стране, так там католические храмы пустуют…

Митрополит Павел: Германия и Чехия продают свои костелы, сдают в аренду... Но все происходит Промыслом Божиим. Вот мы ругаем Советский Союз, а Господь предопределил быть Советскому Союзу, чтобы вера православная в Европе не погибла, но сохранилась, и в Канаде, и в Америке. Давайте вспомним: в последние десятилетия XIX века славяне начинают эмигрировать в поисках куска хлеба. И в 1917 году, когда случился раскол, смотрите, Православная Зарубежная Церковь она ж не русская, она – киевская. Деникинцы убегали от Советской власти и прошли Сербию, Турцию, Германию, Австрию… Они практически сохранили веру. Кто сегодня те самые зарубежники? Это украинцы, которые объединились с русскими, и стала единая Церковь. Получается, что здесь мы дали сонм новомучеников и спасли Запад от закореневшего духовного гнилья. Господь знает: что, кому и когда.

Авраам Руссо: Конечно! Он сказал, что меняет престол – подножие ног Своих. Раньше это был Израиль, а сейчас – Святая Русь.

Митрополит Павел: «…и соберу вы от всех язык…» (Иез. 11, 17).

Авраам Руссо: Однозначно! Господь определил этой земле особую роль.

lavra.uaМитрополит Павел: Да! Русь – Святая. Нигде в мире нет такого монастыря, как Киево-Печерская Лавра! Египетская пустыня велика, но в ней не сохранено столько святынь! Сто двадцать пять нетленных мощей, двести пятьдесят святых прославленно в Лавре, но их намного больше – целый сонм. Среди них те, кто просиял подвигами в Лавре, но также те, кто вышел из этой колыбели Православия и понес свет веры Христовой по всей земле: Серафим Саровский, Серафим Вырецкий, Сильвестр, святители Алексий и Петр, Иов Борецкий.

Авраам Руссо: Владыко, на каком языке вы совершаете литургии? На украинском?

Митрополит Павел: Нет, на церковнославянском. В Лавре – только на церковнославянском.

Авраам Руссо: А в других церквях на украинском?

Митрополит Павел: В 98 % храмов Украинской Православной Церкви богослужения совершаются на церковнославянском языке. Это язык святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Мы сегодня такие грамотные, но у нас ведь даже азбуки не было, поэтому нужно возвратиться истокам. Украинский язык – это ветвь, произросшая от церковнославянского. Мы должны помнить о своих корнях, бережно хранить традиции, заповеданные предками. Киево-Печерская Лавра в этом отношении является бесценной сокровищницей, из которой можно черпать все, что необходимо человеку. Поэтому со всего мира со своими трудностями и радостями сюда спешат люди. Каждый, кто приходит с верой, выходит из Лавры обновленным духовно и никто не остается равнодушным.

Авраам Руссо: Невозможно остаться равнодушным! Владыко, спасибо за теплый прием! Сердечно благодарю Вас за беседу!

Митрополит Павел: Благословение Господне пусть всегда пребывает с Вами.